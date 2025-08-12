La mamá de Ian Moche le contestó a Milei por no borrar el polémico tuit: "Que entienda que es menor"

El presidente presentó un escrito y se negó a eliminar un mensaje contra el activista con autismo de 12 años. Su mamá Marlene Spessio salió a responderle.

Este lunes el presidente Javier Milei, a través de su abogado Francisco Oneto, presentó un escrito e n la causa en su contra iniciada por la familia de Ian Moch e , tras haber sido atacado por redes sociales. En el mismo, el mandatario ratificó que no borraría su mensaje y que la publicación está "protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión ".

Ian, de 12 años, fue agraviado por Milei en la red social X el pasado 1° de junio. La presentación de la denuncia fue por un posteo que incluía un collage de imágenes del niño junto a distintos dirigentes peronistas y un periodista. En el tuit original del usuario conocido como Hombre Gris , sostenían que el niño había sido "utilizado" políticamente y acusaba al periodista de "llevar a un nene con autismo para que opere contra Milei" .

Milei reposteó esta imagen donde se lo ve a Moche hablando junto a Massa, Cristina y el periodista Paulino Rodríguez. Además, realizó un comentario: " Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla".

posteo-milei-ian-moche

A lo largo de su escrito, el mandatario reiteró que su cuenta es personal y no oficial. Con esta respuesta, el juez está en condiciones de dictar sentencia: en caso de que defina que la cuenta la representa como Presidente, podría tener implicancia en la causa $LIBRA.

En este sentido, la mamá del menor de 12 años, activista con autismo, apuntó contra el presidente en diálogo con Radio Splendid AM 990, sostuvo: "A mí me hubiera encantado que sea una persona común y corriente, porque cuando suceden estas cosas vos tenés la oportunidad de hablar y que te conteste".

milei ian moche

"La libertad de expresión también tiene un límite y está en agredir"

A su vez, la mujer recordó que en el pasado vivió un episodio similar con una ONG: "Nos pasó una vez con una fundación que dijo que mi hijo no era autista, un falso autista. Poner la foto de mi hijo diciendo falso autista era horrible. Pedí que retiraran la foto y que pidieran disculpas públicas, y lo hicieron. Esto yo no lo tengo con el presidente".

Spessio lamentó que "con toda la estructura presidencial es imposible llegar o tener contacto. No nos olvidemos que es un adulto contra un menor".

Por otro lado, indicó que desde la viralización del caso se somete a un gran hostigamiento. "Al principio fue una cacería de brujas. Nos investigaron, nos operaron, sacaron fotos de mi casa, sabían toda mi vida", reveló. En ese sentido, planteó que "la libertad de expresión también tiene un límite, y el límite está en agredir".

Ian Moche mama

"Solo pedimos que retire la foto de mi hijo y que se entienda que es un menor" y compartió las palabras del propio Ian: "Mi hijo me dijo: 'Vamos a esperar a ver qué dice la justicia, y si no en la injusticia'".

Respecto a la defensa del libertario que es una cuenta "personal y no oficial", la madre de Ian aseveró: "No puedo dejar de ser madre, el presidente no puede dejar de ser presidente", al tiempo que confirmó que "nos tenemos que presentar ante la justicia y denunciar un hecho de violencia institucional. Hay que hacer valer nuestros derechos y esperar a que la justicia accione".

Cómo sigue la denuncia de la familia Moche contra Milei

El Presidente argumentó que esta demanda se inscribe dentro de la "cultura de la cancelación". Y agregó que "no es más que una herramienta de ajusticiamiento ante cualquier supuesta ofensa con el fin de silenciar voces u opiniones que no compartimos".

A raíz de esta respuesta, ahora el juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, tendrá 48 horas para resolver si le ordena o no al mandatario eliminar su mensaje.

El fiscal Oscar Gutiérrez Eguía dictaminó que Milei retuiteó un posteo de otro usuario cuestionando la actuación de Moche. La cuenta presidencial figura en X verificada con tilde gris, que identifica a "individuos del gobierno", como jefes de Estado, algo con lo que Recondo coincidió.