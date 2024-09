Quién es la diputada que le hizo "fuck you" a Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025

Una diputada de Unión por la Patria le hizo fuck you a Javier Milei.

Una diputada le hizo fuck you a Milei mientras presentaba el Presupuesto 2025



Más información en https://t.co/ihC778sm2B pic.twitter.com/mFpIMs9qT0 — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 17, 2024

En el video puede verse cómo en ese momento la diputada cruza algunas palabras con su compañero de bloque, Leandro Santoro y, en medio de los aplausos oficialistas, le levantó el dedo mayor haciendo “fuck you”.

Quién fue la diputada que insultó a Javier Milei

Se trató de Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria. Una vez finalizado el acto, Selva hizo un descargo en redes sociales con fuertes críticas al jefe de Estado. “‘Los tontos y los necios NIEGAN la realidad’. Lo único cierto que acaba de decir @JMilei en el Congreso, lástima que no asume que es uno de esos”, lanzó en un posteo.

Entre sus cuestionamientos, Selva se quejó de que Milei tuvo un trato hostil hacia su bloque: “Solo vino a agredir a los diputados de la oposición que vinimos porque respetamos la institucionalidad. Lamentable su discurso. Grotesco. Mentiroso, violento y enajenado de la difícil realidad que atraviesan los argentinos. Ni una palabra del presupuesto, ni cómo piensa hacer crecer la Argentina”, finalizó.

El palo de José Luis Espert a la oposición

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (HCDN) y diputado nacional José Luis Espert respaldó el Presupuesto 2025, presentado por el presidente Javier Milei, y aseguró que "los que no quieran votarlo están en contra de la sociedad".

“Este presupuesto lo que busca es terminar con la inflación. Lo segundo, es que no hay suba de impuestos, se piensa en la gente en particular y en los trabajadores, en los que generan valor”, definió en una entrevista a Radio Rivadavia.

En la misma línea, resaltó: "Los que no quieran votar este presupuesto están en contra de la sociedad. No hay magia, acá no le vamos a mentir a la gente".

Tras la presentación que realizó el mandatario, el legislador remarcó que "sin déficit cero, no se puede hacer nada", al tiempo que le exigió a los bloques opositores que "dejen de sancionar leyes que indexen el gasto público".

“Le advierto a la política que está todos los días sancionando leyes para indexar el gasto público, cuanto más gasto público indexado haya menos posibilidad de hacer gasto discrecional. A la política le va quedar cada vez menos lugar para hacer política con el gasto público. El gasto público es para la gente”, insistió.