Una diputada peronista desencajada contra Nadia Márquez: "No seas atrevida, rubia teñida"

“¡No seas atrevida, rubia teñida, no seas atrevida!” , le espetó la entrerriana, ya fuera de sí, mientras el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo intentaba serenarla. “No seas atrevida y bajá el tono que estás violando todo”, insistió Gaillard.

La presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, María Emilia Orozco, intentó poner orden y le pidió al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que silencie a la legisladora de su bloque.

Sin embargo, no hubo caso y Gaillard siguió alimentando el escándalo. “No te rías tanto (Nicolás) Mayoraz que estás recontra complicado por estar en el grupo que visitó a los genocidas”, continúo la diputada enojada por las carcajadas del libertario.

El santafesino la corrigió y le aclaró que él no había sido parte de la comitiva de La Libertad Avanza que se entrevistó en el penal de Ezeiza con Alfredo Astiz y otros represores presos de la última dictadura militar.

“No fuiste (a Ezeiza), pero fuiste parte”, contraatacó Gaillard, que seguía con la sangre en el ojo tras su pelea primero con Orozco y luego con Márquez.

Alterada, la presidenta de la comisión le advirtió a la entrerriana que si no sabía “comportarse” le iba a pedir que se “retirara de la sala”. “No me voy a retirar”, retrucó Gaillard, desafiante.

“Pero no puede tener este comportamiento. La verdad es que es casi imposible convivir con esta mujer en esta comisión. Yo no voy a permitir la falta de respeto. Si no nos llamamos al orden, yo voy a llamar a un cuarto intermedio”, amenazó la salteña.

Luego de unos segundos, se pudo controlar la situación, que recuperó niveles de normalidad y se pudo reanudar el debate de comisión.

La discusión previa de Carolina Gaillard

Antes del cruce con Márquez, Gaillard le había recriminado a Orozco por dilatar “desde hace cinco meses” la convocatoria a 15 periodistas que, según dijo, habían sido “agredidos” o “censurados”.

“Deje de buscar excusas para no convocar a los periodistas. Le pido que no nos tome de idiotas. Hace cinco meses que le venimos pidiendo que convoque a los periodistas”, reclamó la diputada de UxP.

“Cálmese, diputada. No me interrumpa”, contestó Orozco.

“Lo que le pido a los violadores de la libertad de expresión que convoquen a Fopea y a los periodistas agredidos y atacados en su libertad de expresión, que son los mismos que pidió la diputada (de la UCR, Karina) Banfi”, insistió Gaillard.