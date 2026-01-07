Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 10.400 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de la edición 3336, realizada este domingo 4 de enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 9.700 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.400 millones de pesos . Salieron los números 41, 45, 14, 09, 08 y 33. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.600 millones de pesos . Salieron los números 41, 44, 14, 16, 10 y 32. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.020 millones de pesos y salieron los números 07, 08, 45, 33, 15 y 30. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 360 millones de pesos, los números favorecidos fueron 06, 45, 23, 19, 31 y 24. Hubo 39 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 9 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 10.400 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.