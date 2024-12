Todos los cambios para compras del exterior: se eliminaron impuestos y ampliaron montos por envío

En ese sentido, las compras personales menores a US$400 por envío no pagarán aranceles y sólo tendrán que sumarle el valor del IVA al precio original de cada producto, según lo informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP.

"Que por el artículo 1º bis de dicho decreto se incluyó en la definición de actividad del mercado postal a aquella desarrollada por los llamados courriers, o empresas de courriers y toda otra actividad asimilada o asimilable, prestada por personas humanas o jurídicas, con o sin vehículo de cualquier naturaleza, capacidad de carga o porte. El cumplimiento de esos objetivos permitirá además estabilizar los precios internos a niveles convenientes y mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno", detalla el documento publicado en el Boletín Oficial.

"Que, asimismo, el citado artículo definió al envío courier como aquel envío postal con origen o destino transfronterizo amparado por un documento de transporte internacional, con indicación de remitente y destinatario, donde el límite de peso de hasta CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg) se refiere exclusivamente a cada paquete o pieza postal, independientemente de cual fuere el peso total del conjunto, considerándose su condición postal", añade.

Una vez realizada la compra, las personas deberán acceder a la web de ARCA, en la categoría "Envíos Postales Internacionales" para anunciar que declaran la mercadería a su nombre. Este beneficio está disponible únicamente hasta 30 días corridos después de recibir la mercadería.

Con estos cambios, se permite comprar por el sistema puerta a puerta productos que no pesen más de 20kg, que no superen un valor de U$S 3.000 y que sean únicamente para uso personal y no comercial.

Es importante contar con el código de seguimiento que te otorga el sitio del vendedor. Luego, hay que registrarse en el Portal del Correo Argentino y hacer un aviso de compra en su portal, para luego recibir un correo de confirmación.

Finalmente, hay que completar la declaración en el Portal de Envíos Internacionales con el nombre de usuario y código de seguimiento, abonar el importe que corresponda al envío y esperar a que llegue a la puerta del hogar.

Requisitos para comprar en el exterior con entrega puerta a puerta