Pampita debuta esta tarde en Telefe con Pico de invitado

El programa, que el año pasado fue emitido en la señal KZO y que mezcla entrevistas con temas de actualidad, por primera vez tendrá que enfrentarse al temido rating, y la modelo, en una entrevista previa, aseguró que no le tiene miedo. “Nunca viví el tema del rating, no sé cómo es. Voy a tratar de no saber del rating durante el programa, pero si hay algo que les gusta mucho vamos a tratar de que eso se luzca más”, explicó.

La ex jurado del “Bailando” tendrá como primer invitado a Juan “Pico” Mónaco, su actual novio.

Embed

Ya no es un mito

En el verano del 2010 surgió el rumor de que la modelo se había cruzado, y a las piñas, con Isabel Macedo en una fiesta, porque le había enviado un mensaje de texto picante a Benjamín Vicuña.

En PH, Andy Kusnetzoff les pidió que dieran un paso al frente a los invitados que se habían “agarraron a las piñas o de los pelos”, y Pampita no dudó. “Dejémoslo en el mito. Nunca se aclaró, pero bueno acá estoy en el círculo, para que vean”. Rápidamente, Andy consultó quién había “ligado más”, a lo que ella respondió: “Habría que preguntarles a las otras personas”.