En ese sentido, Gómez admitió estar "peor" por haberse quedado fuera de la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018 que por lo ocurrido con Biglia el último domingo, durante el duelo entre Atalanta y Milan por la anteúltima fecha de la Serie A de Italia.

"Estoy muy triste y me parece una estupidez que me estén matando por una jugada puntual entre dos argentinos, donde gracias a Dios no le pasó nada a Lucas. Fue un hecho desafortunado. Obviamente que estoy mal, pero peor estoy por no estar en la lista de 35 y de 23. ¿Saben lo que es quedarse tan cerquita del Mundial y quedarse afuera? Yo estaba recontra ilusionado, porque fui titular contra Perú, casi titular contra Ecuador, jugar los amistosos...", explicó.

En declaraciones al programa "Planeta Gol", por TyC Sports, "Papu" Gómez remarcó que "la Selección argentina no se merece estar hablando de esto", porque se trató "de un hecho desafortunado entre dos argentinos que en sus clubes dan todo".

"Con Dybala es imposible que me pase porque no nos cruzamos en toda la cancha. Fui a buscar la pelota muy alta, mi manera de saltar casi siempre es esa, me como mil rodillazos de los defensores centrales, me pasó con Fede Fazio, por ejemplo, pero es normal. Sinceramente no ando mirando si uno es argentino, turco, venezolano o uruguayo. Fue un partido muy picante, hubo diez amonestaciones y mi foul no fue amarilla, porque no fue violento", ejemplificó.

Tal como había advertido en una publicación en sus redes sociales donde hizo sus disculpas públicas, "Papu" Gómez explicó que no habló con Biglia luego del incidente y reconoció que no tiene "una relación de amistad" con el blondo mediocampista.

"Nos conocemos de las juveniles desde los 15 años, no tenemos una relación de amistad porque es difícil ser amigo de futbolistas. No fui con mala intención o porque tuve un problema con él, al contrario, nos saludamos lo más bien antes del partido", sostuvo.

Asimismo, le respondió al delantero Sergio "Kun" Agüero, quien este jueves, al hablar de la jugada, dijo que hubiese esperado a Gómez en el túnel para pedirle explicaciones.

"Está perfecto que Kun lo defienda o se haya sentido mal por lo que pasó pero no le puedo responder nada, porque las preguntas que le hacían eran con cizaña, no vale la pena", aseguró.

Y, para finalizar, lanzó un tiro por elevación a Jorge Sampaoli, quizás por su enojo por quedarse fuera de la lista de convocados para el Mundial.

"Yo prefiero darle un cierre al tema. Entiendo la calentura de Biglia, porque él se estaba recuperando de la lesión y quería demostrar que podía estar en la Selección y ganarse un lugar en el Mundial. Pero me gustaría darle un cierre al tema porque me parece que la Selección en este momento tan importante se esté hablando de una falta normal me parece una pelotudez enorme, y se tapan muchísimos problemas de la Selección y de la AFA. Si quieren seguir matando a Papu Gómez para no hablar de los problemas de verdad futbolísticos de la Selección, mátenme; pero yo estoy acá para poner en claro que no hubo ninguna mala intención y le pido mil disculpas a Biglia", concluyó.

