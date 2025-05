Denuncia que salió del hospital de Comodoro Rivadavia con su bebé y un encapuchado intentó robárselo

Siempre según su relato, luego de la consulta médica y mientras esperaba que su padre la pasara a buscar en auto, vivió esta situación extrema. “Salí y como el que me llevó fue mi papá, le mandé un mensaje avisándole. Me fui a la esquina porque había mucho tráfico y nunca hay lugar para estacionar”, explicó Candela.

En ese momento, mientras esperaba, la sorprendió el ataque que, según dijo, ocurrió frente a un hotel cercano al hospital.

Bebé secuestro.jpg La mujer dijo en las redes que iría a denunciar lo sucedido a la Comisaría de la Mujer.

“En una mano tenía a mi hijo y en la otra el teléfono. Veo que para una camioneta negra con vidrios polarizados frente a mí. Abrió la puerta de atrás un hombre con pasamontañas, de contextura delgada, y me agarró a mi hijo del brazo”, denunció.

Candela reaccionó instintivamente para evitar que se llevaran a su hijo: “Tiré mi teléfono y la mochila, todo para poder agarrar a mi hijo. Por un momento casi que me lo sacan. Estuve ahí gritando, pero para mala suerte no veía a nadie. Fue horrible”.

La intervención de un peatón en Comodoro Rivadavia

En medio de una situación desesperante, un hombre que pasaba casualmente por el lugar, de unos 60 años, según calculó Candela , intervino de manera decisiva.

Un señor medio bajito, con una campera, empezó a gritar, venía corriendo a socorrerme y ahí me soltaron. Si no hubiera sido por él, yo no estaría contando esto”, aseguró en su publilcación.

La joven madre contó que por el forcejeo, su bebé sufrió una lesión: “Lo lastimaron porque lo tiraron muy fuerte del brazo. Lo tengo que volver a llevar a la guardia”, contó.

Candela dijo haber quedado profundamente afectada emocionalmente después del episodio: “Sufro de presión baja. Sentía que me desmayaba. Tenía la presión alta, no paraba de llorar, me dolía la cabeza. Sentí que se me había salido el alma del cuerpo”.

La joven madre expresó también su frustración ante la dificultad para acceder a imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. “Mi papá fue a pedir las cámaras y no se las quisieron dar porque tengo que tener una denuncia. Apenas llegue mi pareja de trabajar, voy a ir a la Comisaría de la Mujer”, adelantó.

Cómo era el agresor

Sobre el agresor, Candela aportó algunos detalles: “Tenía un pasamontañas negro. Solo le vi los ojos, que eran oscuros, y era delgado. No había nadie más que él atrás, y adelante vi a dos personas. La camioneta era grande, negra, con vidrios muy oscuros. Capaz que sí la reconozco”.

Finalmente, volvió a subrayar la gravedad del hecho y el lugar donde sucedió: “Estaba justo en una esquina, frente a un hotel. Si no fuera por ese señor que me ayudó, no sé qué hubiera pasado”.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre si la denuncia fue radicada, ni si hay una investigación en curso por parte de la policía.