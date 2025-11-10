El líder de la secta rusa de la Patagonia está enfermo y dicen que su vida corre riesgo en la cárcel de Rawson

Un informe médico indica un grave deterioro de la salud de Konstantin Rudnev y sugiere su traslado a una clínica de Buenos Aires. La defensa pidió domiciliaria.

Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa de trata que operaba en Bariloche, está preso en Rawson desde hace siete meses.

Médicos que atendieron en la cárcel de Rawson a Konstantin Rudnev, acusado de liderar una presunta secta dedicada a la trata sexual y la reducción a la servidumbre la Patagonia, advirtieron que el ciudadano ruso detenido presenta problemas de salud que ponen en riesgo su vida , incluyendo un daño neurológico, y sugirieron su traslado desde Chubut a un centro médico de alta complejidad en la Ciudad de Buenos Aires.

En base a estos chequeos médicos, el abogado defensor de Rudnev también solicitó que el ruso sea liberado del penal chubutense de máxima seguridad y que, luego de su atención en una clínica, le otorguen el beneficio de prisión domiciliaria.

El informe médico fue realizado por Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas porteño, indica que la Unidad 6 de Rawson no dispone del equipamiento ni del personal especializado necesario que requiere la situación el imputado.

“El paciente presenta un cuadro clínico complejo, con síntomas respiratorios progresivos compatibles con fibrosis pulmonar en estadio avanzado, coexistiendo con un cuadro de hipertensión arterial no controlada y posibles alteraciones neurológicas y cardiovasculares”, señalaron los médicos, y detallaron una serie de estudios indispensables que el hospital penitenciario de Chubut no puede realizar, lo cual compromete su vida.

Adónde podrían llevarlo desde Rawson

“El riesgo de un desenlace grave aumenta día a día”, indicaron Sarotto y Duarte, y propusieron que Rudnev fuese trasladado al Sanatorio Otamendi y Miroli, Instituto del Diagnóstico, Sanatorio FLENI o el Hospital de Clínicas de la UBA, todos centros de salud de Capital Federal, “a fin de completar los estudios pendientes, realizar las evaluaciones interdisciplinarias necesarias y establecer una estrategia terapéutica adecuada a la complejidad de su cuadro clínico”.

Carcel de Rawson, en Chubut. La Unidad Penal 6 de Rawson, en Chubut.

“Mantener al paciente en las actuales condiciones puede tener consecuencias irreversibles”, afirmaron.

A la vez, fuentes cercanas a Rudnev aseguraron que el líder de la secta Ashram Shambala, detenido desde hace siete meses, "ya perdió más de 30 kilos, sufre crisis de asfixia nocturna, apenas puede caminar sin ahogarse y registró desmayos y episodios de pérdida de conciencia".

Se comunica con los médicos por señas

La defensa de Rudnev ya presentó el informe ante el juez federal de Garantías Gustavo Zapata y pidió que se ordene el traslado sin demoras, dado que el cuadro clínico “pone en riesgo la vida” del acusado.

Asimismo, el abogado defensor Carlos Broitman, propuso que el detenido "continúe su tratamiento en Buenos Aires bajo régimen domiciliario, con monitoreo electrónico y supervisión médica permanente".

"Mi cliente no representa riesgo de fuga ni de entorpecer la causa. Lo único que pide es poder tratarse en condiciones dignas", expresó e letrado.

La defensa denunció además que al ruso "se le administran medicamentos diferentes a los recetados por sus médicos personales, algunos de los cuales le provocan efectos adversos severos", debido a que “sin un intérprete oficial asignado, el acusado debe comunicarse por gestos con el personal de salud, lo que complica los controles y el suministro de medicación".

Los médicos expresaron que están dispuestos a coordinar la internación y seguimiento en Buenos Aires. Hasta el momento, la Justicia no ha respondido al pedido de derivación.