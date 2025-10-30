Buenos Aires presentó su oferta turística en Neuquén con nuevas experiencias y los clásicos imperdibles

El área de turismo de Buenos Aires trajo a Neuquén las últimas novedades para disfrutar la ciudad: cultura, gastronomía y experiencias sin precedente.

Pensar en Buenos Aires es recorrer calles de adoquines, sentir el aroma a café recién hecho, escuchar la melodía del tango y descubrir rincón repleto de historia en cada esquina. La capital argentina combina tradición, modernidad, cultura y entretenimiento y se consolida como uno de los destinos predilectos de los neuquinos.

Para acercar esta oferta a la región, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó este miércoles en Espacio Duam, con el objetivo fue reforzar la conexión con la provincia y mostrar las últimas novedades en oferta turística, espacios culturales y experiencias únicas para quienes la visitan.

En la apertura, la directora general de Promoción Turística del Ente, Lila Bacigalupo , expresó: “es un evento que pensamos con muchísimo entusiasmo y que pudimos hacer realidad hoy, de venir desde la ciudad de Buenos Aires a contarles la gran oferta turística que tenemos. Esto no sería posible sin el apoyo del gran equipo de turismo que tiene la provincia de Neuquén”.

La funcionaria resaltó que Buenos Aires recibe cada vez más visitantes neuquinos y neuquinas, principalmente interesados en turismo de compras, gastronomía y espectáculos masivos. Además, las cifras muestran que la conectividad aérea aumentó en un 30%, lo que representa casi 600.000 pasajeros en lo que va del año. "Neuquén es una ciudad que no para de crecer y es una gran noticia saber que nos eligen”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, afirmó: “Buenos Aires es el primer destino turístico del país por lejos, es el que más turistas mueve a lo largo del año. La ciudad ha mirado al turismo como una fuente de trabajo e ingresos, ha generado una gran cantidad de espacios en muchos barrios donde uno puede disfrutar de la cultura, el arte y la gastronomía".

"Buenos Aires es un atractivo por sí mismo desde donde lo miremos, tiene un poco de todo y para todos. Que Buenos Aires se fije en un destino como Neuquén para nosotros es muy bueno”, expresó el ministro.

Los imperdibles de Buenos Aires

Entre las experiencias que cautivan a quienes visitan la ciudad, el Jardín Japonés ocupa un lugar especial. “Es uno de los espacios históricos e identitarios únicos de Buenos Aires”, destacó Jessica Ale, representante del emblemático espacio porteño.

Inaugurado el 17 de mayo de 1967, el Jardín Japonés cumple 58 años y continúa siendo un símbolo de la cultura japonesa en nuestro país, además de ser considerado uno de los mejores jardines japoneses del mundo. El espacio abre sus puertas todos los días, de 10 a 18:45, invitando a vecinos y turistas a vivir “un pedacito de Japón en Argentina”.

Otro de los espacios que mejor representan la identidad porteña por su arquitectura y valor cultural es el Teatro Colón, reconocido entre los más importantes del mundo y aclamado por su acústica excepcional.

Además, es de los pocos que cuenta con su propia fábrica dentro de las instalaciones y mediante la experiencia Colón Fábrica se puede visitar el detrás de escena y conocer los talleres donde se confeccionan vestuarios, escenografías y elementos artísticos que luego suben al escenario.

Por otro lado, la ciudad es un destino elegido por quienes disfrutan del turismo de compras ya que cuenta con 18 shoppings, numerosos outlets y una amplia oferta de shoppings a cielo abierto, adaptándose a todos los gustos y bolsillos: desde grandes marcas internacionales hasta los diseñadores locales y mayoristas.

El café porteño, una costumbre que sigue marcando la identidad de Buenos Aires

La gastronomía es otro de los grandes atractivos porteños. Con más de 7.000 bares y restaurantes, Buenos Aires invita a recorrer sus sabores tradicionales y novedosos: parrillas, cafeterías, bodegones, coctelería de autor y cafeterías de especialidad son algunas de las propuestas que se pueden encontrar en la gran ciudad.

Los 10 lugares más elegidos para visitar

Durante la presentación, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires destacó cuáles son los espacios más elegidos por los visitantes. Desde íconos históricos hasta propuestas culturales, estos son los lugares que conforman el Top 10 de atractivos porteños:

Obelisco

Plaza de mayo

Caminito

Puente de la mujer

Congreso

Jardín japonés

Teatro colon

Planetario

Ateneo Grand Splendid

Cementerio de la recoleta

Museo de las artes

Catedral metropolitana

Según los datos recolectados por el organismo de turismo, los neuquinos también tienen sus favoritos cuando viajan a la capital. El listado está encabezado por el Ateneo Grand Splendid —una de las librerías más bellas del mundo—el majestuoso Teatro Colón y la Catedral Metropolitana, donde descansan los restos del General San Martín.

Nuevas formas de recorrer la ciudad

La capital ofrece múltiples maneras de ser descubierta, y algunas de las más originales fueron presentadas durante el encuentro en Neuquén. Una de ellas es el Bus Turístico, que invita a recorrer los principales barrios y atractivos de la ciudad bajo un formato "hop on-hop off", en el que los pasajeros pueden subir y bajar las veces que quieran en las distintas paradas.

Según explicó Ailén Fernández, representante de la empresa del Bus Amarillo, el servicio se apoya en cuatro pilares: los colectivos panorámicos sin techo que permiten apreciar la arquitectura porteña; el servicio de audio guía en distintos idiomas sumado a la presencia de personal a bordo para asistencia permanente; la posibilidad de subir y bajar libremente en los 27 puntos del recorrido; y un pasaporte de beneficios con más de 50 marcas, entre ellas Galerías Pacífico, Atalaya y McDonald’s.

El itinerario del Bus Amarillo abarca desde La Boca y San Telmo, hasta Palermo y Villa Crespo, pasando por Puerto Madero y el casco histórico. Los boletos se ofrecen por 24, 48 o 72 horas.

Una de las propuestas que despertó más interés entre los asistentes fue la posibilidad de conocer Buenos Aires desde el cielo. Simón García, representante de Aeroblue, presentó la experiencia de vuelos en helicóptero como una alternativa original para descubrir los principales atractivos desde una perspectiva diferente.

“Es una manera distinta de ver la ciudad y sus lugares más emblemáticos”, explicó García. El recorrido sobrevuela sitios icónicos como Puerto Madero, La Bombonera, el estadio Monumental, el Teatro Colón, el Jardín Japonés, la Facultad de Derecho y el Cementerio de la Recoleta.

Pensada para compartir en familia o con amigos, la propuesta está dirigida tanto a quienes visitan Buenos Aires por primera vez como a quienes desean redescubrirla desde otro punto de vista. La capacidad del helicóptero es de tres pasajeros, con tarifas que van desde $290.000 ARS por persona, $576.000 ARS para dos pasajeros y $585.000 ARS para tres pasajeros.

“Los invitamos a que vengan a volar, es una experiencia muy agradable”, concluyó García, quien contó que muchas personas eligen regalar el paseo en helicóptero como una experiencia inolvidable e incluso aprovecharla para realizar ¡propuestas de matrimonio!

Un hito histórico: Buenos Aires desde la cima del Obelisco

Una de las grandes novedades que presentó el Ente de Turismo porteño es la apertura del Mirador del Obelisco, una experiencia inédita que permitirá subir hasta la cima del monumento más emblemático de Buenos Aires. Se trata de un hito sin precedentes, ya que desde su inauguración en 1936 el público nunca había tenido acceso al punto más alto del Obelisco.

La visita incluye un recorrido en un ascensor panorámico de vidrio, que permite apreciar el interior del monumento mientras se asciende. Al llegar arriba, una escalera caracol de 35 escalones conduce al mirador, ubicado a 67,5 metros de altura, desde donde se obtiene una vista única de los cuatro puntos cardinales.

El valor de las entradas será de $18.000 para visitantes nacionales y $36.000 para turistas extranjeros, y se podrán adquirir en miradorobelisco.com.ar. “El Obelisco es de todos los argentinos, es nuestro, un ícono y símbolo de festejo de las grandes cosas importantes que pasaron en nuestra historia”, sostuvo Bacigalupo en diálogo con LMNeuquén.