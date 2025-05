Terremoto en Santa Cruz, evacuaciones y clases suspendidas: "Fue aterrador, no entendíamos nada"

A las 21.48, mientras muchas familias cenaban y con el partido entre River y Barracas Central en la mayoría de los televisores, se empezó a mover la tierra. Poco después, se escucharon las sirenas de la mina, que debió ser evacuada.

"Hoy me levanté temblando"

“Estábamos mirando el partido de River, y se sintió el movimiento de tierra, se movía la casa, los muebles, la cama, fue un momento muy aterrador”, contó Gustavo Velázquez, un vecino de Río Turbio.

Velázquez indicó que afortunadamente su casa no sufrió daños “pero en la de los vecinos se hicieron grietas en las paredes”.

Terremoto en Río Turbio, Santa Cruz.jpg Terremoto en Río Turbio, Santa Cruz.

El hombre remarco que quedaron “todos muy asustados” después del sismo que “duró un minuto y fue aterrador”.

“No entendíamos nada -describió-. Pensás en que no se te caiga la estructura del techo y te termine aplastando, porque uno nunca sabe. Al primer temblor se te mueve toda la casa, pero con los otros no se sabe”. “Hoy me levanté temblando”, reconoció el vecino.

La acción del gobierno de Santa Cruz

Las autoridades provinciales activaron de manera inmediata todos los protocolos de emergencia y monitoreo correspondiente. “Si bien, por el momento, no se registraron daños materiales de consideración, como medida preventiva se procedió a la evacuación del personal que se encontraba realizando labores en el interior de mina de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en cumplimiento de los protocolos de seguridad minera”, informaron a través de un comunicado.

Asimismo, subrayaron que la empresa Distrigas inició inspecciones en sus plantas reguladoras, mientras que Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) puso en marcha relevamientos sobre el estado de postes y redes en la zona afectada.

Se informó también que a lo largo de este martes, personal de Bomberos y entes públicos recorrerán instituciones de la cuenca carbonífera para evaluar posibles daños estructurales.

En ese sentido, se dispuso suspender las actividades “en todas las instituciones educativas de la Cuenca, a fin de permitir inspecciones técnicas en los edificios y sistemas de cañerías, las cuales estarán a cargo de los cuerpos de Bomberos”.

“El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) continúa recopilando datos técnicos sobre el fenómeno, mientras los organismos de emergencia provinciales mantienen activo el monitoreo ante la posibilidad de réplicas, que se prevé sean de menor intensidad", indicaron.