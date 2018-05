“¿Qué harían si tuviesen uno o varios Martín Fierro?”, se preguntó Pergolini en un video que compartió en las redes. “Valentina (su hija), este es mi legado”, bromeó Mario. Tras el posteo, sus seguidores le hicieron varias propuestas de lo que podía hacer con la estatuilla, por lo que Pergolini recurrió a una nueva grabación probando una teoría: utilizarlo para el rollo de cocina.

“Valentina lo pone. ¿Qué tal, entró bien? A ver, sacá uno a ver si corre… No. No sé qué decir…, diría que no, no sirve para eso. Más propuestas quiero”, lanzó Mario.