Polémica en torno a una de las maravillas neuquinas que conquista al mundo

Hay imágenes circulando en las redes de personas que se atreven a cruzarlo a caballo o dando saltos. Cientos de turistas llegan a Caviahue con la expectativa de llegar hasta el Puente de Piedra , pero no todos alcanzan a visitarlo porque es un destino que se hizo conocer hace poco. De hecho, la cartelería recién fue colocada el año pasado.

Sin embargo, en las redes, muchas personas que conocieron esta maravilla neuquina congelaron ese momento con una foto. La pregunta del millón es si se puede, como ocurre también con las temerarias imágenes que algunos turistas que se toman selfies a escasos metros de la cascada del Salto del Agrio, que tiene una altura de 45 metros o en los pozones de abajo, donde la gente cruza el río cuando está bajo o desciende por lugares no habilitados para llegar.

Puente de piedra 02

El Puente de Piedra es una formación natural que se ubica en un sector de los empinados acantilados que componen la península del lago Caviahue. Son rocas volcánicas originadas hace 2,5 millones de años y en forma contemporánea con la formación de la caldera de Copahue-Caviahue, según publica el Segemar (Servicio Geólogo Minero de Argentina), como uno de los sitios de interés geológicos.

El puente, labrado en estas vulcanitas, se extiende por encima de una gran cavidad. Tiene una superficie bastante regular, de aproximadamente 16 metros de largo, y un ancho y espesor que varía entre los 6 y 8 metros. El desnivel entre la parte superior del puente y la pequeña playa en la base del acantilado, alcanza unos 50 metros.

Es una gran obra de ingeniería natural que tiene su origen a partir del accionar de diversos procesos geomorfológicos, entre ellos, la erosión causada por un río, la disolución de rocas calcáreas o el colapso parcial del techo de cavernas volcánicas o túneles de lava.

"Esta curiosa geoforma se desarrolló en un acantilado que, a su vez, presenta un origen erosivo múltiple, es decir que en su construcción participaron diversos procesos modeladores del paisaje. Así, inicialmente, la erosión glaciaria labró la abrupta escarpa y una vez retirado el hielo, hace aproximadamente 10.000 años, y establecido el lago, el oleaje fue el encargado de modificar su base y provocar las caídas de rocas", explica el Segemar.

puente natural altura en Caviahue.mp4

Se ubica a unos 12 kilómetros de la margen sur de la península del lago Caviahue y se accede por Ruta Provincial 26. "Tiene roca basáltica que ha sido erosionada por el accionar del agua del lago, y su geoforma es resultado de sucesivos procesos volcánicos y glaciarios que modelaron el paisaje. Por eso toda la zona tiene particularidades similares con Islandia", contó García.

Al lugar se puede llegar de formar particular o con una excursión guiada que tiene el plus del conocimiento como valor geológico para la zona, como así también ofrece las medidas de cuidado apropiadas.

"Era un lugar que no se conocía mucho, pero hace dos años es uno de los más visitados, igual que Salto del Agrio. La cartelería también es prácticamente nueva. Recién se colocó el verano pasado. Y es parte de un área natural protegida, dentro del Parque Provincial Copahue (de 28.300 hectáreas)", comentó la guía de turismo.

Uno de los carteles que fue colocado dice: "Peligro. No subir al puente ni se acerque demasiado al borde. Riesgo de caída". Sin embargo, la mayoría de la gente que ubica y llega al lugar, pasa y lo cruza.

Consultada al respecto, García indicó que no está prohibido aún pasar, excepto que en algún momento pueda estar bajo medidas de conservación. No obstante, dijo que no se recomienda su tránsito porque es una estructura en proceso erosivo avanzado. "Lamentablemente, si la gente sigue subiendo vamos a tener que hacer una estructura que evite el paso", consideró.

Puente de piedra 03

Además, cómo el puente está a gran altura, las personas pueden sufrir ataques de vértigo a mitad del puente o descomponerse, poniendo en peligro su vida. Igual si golpea una repentina ráfaga de viento.

La realidad es que la mayoría de los turistas llegan hasta el lugar con el ánimo de sacarse una selfie arriba de esa maravilla, como lo demuestran muchas fotos que circulan en las redes y un video que refleja cabalmente la belleza del lugar, realizado por el sitio Capturando Neuquén.

"A nosotros nos desbordo la cantidad de gente que visita estos dos atractivos. El caudal de turistas ha sido enorme y no son lugares preparados para tanto", advirtió la docente en Turismo. Se notó mucho este fin de semana largo en el estacionamiento del Salto del Agrio, el cual quedó totalmente lleno.

En Caviahue viven mil habitantes de forma permanente. En fechas turísticas, duplica su cantidad, con 1500 camas habilitadas en la localidad. Otras 700 están ubicadas en Copahue.

"Nosotros ahora con un grupo de prestadores y vecinos vamos a organizar una campaña de concientización de limpieza porque es mucha la cantidad de basura que va dejando la gente que nos visita. Es mucha la proliferación de residuos, como pañales de bebé, la servilleta que se voló de la campera, plásticos, botellas...", contó García.

Turistas arriesgan su vida por una selfie

Por la misma cantidad de turistas, también ocurre que los senderos habilitados para caminar se colapsan y las personas comienzan a circular por lugares que no están marcados. "Lo que incide es la falta de control y de presencia de guardaparques. Solo tenemos cuatro para un parque que tiene 28.300 hectáreas, quienes en períodos de alta temporada no están los cuatro juntos", señaló la guía consultada.

El otro problema es la falta de reglamentación de la Ley Provincial 24.095 que le da poder de policial y recursos, como vehículos y combustible. "Puente de Piedra y Salto del Agrio son lugares muy frágiles que necesitan de mayor cuidado y presencia", observó.

Salto del Agrio

Mientras tanto, a nivel local se trabaja sobre las bases de un proyecto comunitario de Geoturismo como herramienta para el desarrollo local sustentable. De la iniciativa también participa el geólogo Alberto Caselli.

"Este proyecto busca potenciar la conservación de los atractivos y la educación ambiental, que la persona que venga no solo busque tomar una linda foto sino conocer el origen de esos paisajes", cerró.