Albañil arrolló a los ladrones que le robaron la hormigonera

Según contó la víctima del robo, "no pensé tres cuatro veces porque soy un gente de laburo. No quiero que a nadie me pase encima. No me importa los daños materiales nada pero no quiero que de mi sacrificio de que yo me levanto a las seis de la mañana, voy laburo y vengo a las 8 de la noche y que venga un chabón a las 9 de la mañana a robar en la casa".

Tras el choque, el trabajador aseguró que redujo a uno de los sospechosos y "lo cagué a piñas". Al delincuente se lo llevaron en ambulancia y se desconoce su estado de salud. El hombre que sufrió el robo podría enfrentar cargos penales, pero hasta las 14 de este jueves la Fiscalía no había tomado conocimiento del caso.

Persecución y choque

El robo en la casa del albañil

Según relató el albañil, llamado Marco, alrededor de las 9 "me llama mi señora, me dice que supuestamente mandé a pedir la hormigonera, pero no era así. Yo estaba trabajando en Neuquén y enseguida volví a mi casa. Ella estaba shockeada, llorando. Me dijo que los tipos pidieron la hormigonera y cuando entró a buscar el teléfono y salió, no estaban más".

"Yo llamó a la Comisaría Cuarta, hago la denuncia y viene el móvil. Yo había dado vueltas por el barrio buscándolos, porque mi señora me había dado la descripción".

Con los datos que le había dado su pareja, antes de la llegada de la Policía, el hombre recorrió el barrio y los vecinos le confirmaron los detalles de los dos sospechosos y afirmaron que iban en moto.

Ante la confirmación del robo, el albañil había advertido a dos familiares que también trabajan en la construcción para que estuviesen atentos, por si veían la hormigonera de 1hp que le habían sustraído.

El plan contra los ladrones

Antes del mediodía, "me llama mi cuñado y me cuenta que les fueron a ofrecer la hormigonera", contó el hombre. Como sus parientes estaban al tanto del robo, habrían filmado y sacado fotos de los delincuentes y así la mujer de Marco confirmó que eran quienes habían estado en su casa.

"Él les preguntó cuánto pedían y supuestamente íbamos a comprar la hormigonera, pero yo le hablé a la Policía para que estuviesen cerca y los agarraran", relató el hombre.

Con el plan en marcha, el albañil se dirigía hacia el centro de la ciudad cuando vio pasar a los sospechosos por la Ruta 151. "Yo no pensé tres veces, le choqué. El otro se cayó enfrente de mi, enfrente del auto. Bajé y lo cagué a piñas. El otro salió corriendo y cruzó la ruta", relató.

¿Qué pasará con el albañil?

El trabajador de la construcción realizó la denuncia del robo, por lo que se iniciará una causa penal contra los dos sospechosos, uno de los cuales terminó hospitalizado. La víctima podría aportar los testimonios de sus familiares y las imágenes que realizaron.

Sin embargo, Marco también podría enfrentar una causa penal por haber arrollado a los dos presuntos ladrones. La Fiscalía no había sido notificada, pero al tratarse de un incidente vial, la Policía deberá remitir las actuaciones al Ministerio Público.

El hombre afirmó que los agentes que fueron a su casa tras el robo también llegaron hasta el lugar del choque. Según manifestó Marco, "los policías no me dijeron nada, solo me felicitaron".

Según expresó, esperaba que el ladrón herido se recupere "así nos vemos en la comisaría y vemos cómo arreglamos esto".