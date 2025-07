Carencias, violencia y consumo: arrancó el juicio por un incendio intencional en el que murió un bebé

El imputado tenía cuchillos, incluso hirió en un brazo al varón durante la discusión. Luego de unos minutos, la pareja damnificada logró sacar al agresor hacia el exterior, mientras ambos se resguardaron en el interior de su hogar.

No obstante, antes de irse, el imputado amenazó a la pareja y les aseguró que "las cosas no iban a quedar así" y que iba a volver. De hecho, la mujer se fue a dormir y, minutos más tarde, se inició un incendio que obligó a todos a salir. La mujer junto a dos de sus hijas lograron salir de la vivienda a tiempo, al igual que su pareja, pero no pudieron rescatar al bebé de 10 meses.

La acusación indica que Barrera regresó tras la discusión y de forma intencional prendió fuego la vivienda. Para sostener esto, no solo se apoyan en las amenazas y el conflicto previo al incendio, sino que cuentan con un video de una cámara cercana en el que se ve a una persona -que sería el imputado- pasar por el frente de la vivienda instantes antes de que se observen las primeras llamas.

Los Bomberos realizaron pericias una vez que se lograron extinguir las llamas y determinaron que se trató de un hecho intencional.

Barrera está acusado como autor del delito de homicidio simple en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa (tres hechos).

El fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez encabezan la acusación en juicio, mientras que las defensoras Laura Giuliani y Carolina Johanssen defienden al imputado. Estas últimas sostienen que la prueba presentada por la fiscalía no es suficiente para demostrar la autoría del hecho. Además, se resaltó que la pareja de la mujer no ha sido investigado y aunque vivían juntos, pesaba sobre él una exclusión del hogar por violencia de género.

El tribunal encargado de analizar la prueba está integrado por los jueces Federico Sommer, Raúl Aufranc y Luciano Hermosilla. Se espera el paso de unos 50 testigos, por lo que el debate está previsto que finalice el próximo viernes 4.