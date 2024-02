Con 74 años, vivió una pesadilla al encontrarse con un ladrón en su casa

Un hombre de 74 años vivió una verdadera pesadilla cuando entró a su casa y se encontró con un ladrón . El delincuente lo encerró en un baño para robar lo que encontró a su alcance y se fue por la puerta principal con la llave de la vivienda. "Tenemos que agradecer que el delincuente no lo lastimó", dijo su hija.

El ladrón se metió a la casa confiado porque no había nadie , pero mientras revisaba las habitaciones buscando cosas de valor volvió el dueño. El hombre, de 74 años, había salido brevemente para llevar a su esposa a la peluquería. Cuando se toparon cara a cara, el delincuente amenazó al dueño de la vivienda y logró reducirlo.

Según relató la hija de la víctima, el ladrón amenazó a su padre y pudo estar armado. Le habría apuntado con un arma, pero no la exhibió. El hombre no se resistió, lo que seguramente evitó que fuese agredido. Al no encontrar resistencia, el delincuente llevó a la víctima al baño y lo dejó encerrado.