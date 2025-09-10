Crece el misterio: apareció la moto en la que andaban el tío y el sobrino que hallaron muertos en un canal

Tras varios días de búsqueda, un hombre se presentó en una comisaría de Huergo y entregó el rodado. Se abren nuevos interrogantes.

Santiago Martín Obreque y su tío Milton David García de 35 años eran buscados intensamente. Sus cuerpo fueron encontrados en un canal de riego.

La Honda Titan 150 cc color azul en la que se movilizaba el tío y el sobrino que fueron hallados muertos en un canal de riego ubicado entre Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy y que no podía encontrar pese a los intensos rastrillajes fue entregada por un hombre este martes por la noche en una comisaría de la región.

La aparición de la moto , confirmada por fuentes del Ministerio Público Fiscal , abre ahora nuevos interrogantes, ya que la hipótesis oficial indicaba que ambos jóvenes habían sufrido un accidente y cayeron al cauce tras perder el control del rodado.

Incluso la autopsia había revelado que ambos fallecieron por asfixia por inmersión y descargaron signos de criminalidad.

De todos modos la ausencia del vehículo generaba suspicacias dado que fue buscada por personal policial y buzos dentro del cauce con una cámara de video y un potente imán para interceptarla, pero no aparecía.

Moto tío y sobrino 2 La moto en la que se trasladaba el tío y su sobrino, fue entregada este martes por la noche por un hombre que dijo que la encontró. Archivo

La búsqueda continuaba sin resultados y crecía la intriga y surgían nuevas conjeturas que ponían en duda el hecho accidental.

Según trascendió, los investigadores llegaron hasta una persona que dijo haber visto el momento en que alguien sacaba la moto del agua o del lugar y que se la llevaba.

El testimonio hizo que los investigadores volvieran nuevamente al sitio del episodio para reiterar la búsqueda de huellas e indicios.

Dijo que la encontró y se la llevó

La novedad más relevante se produjo minutos antes de las 23, cuando un hombre de más de 30 años y con domicilio en Huergo se presentó a la Comisaría 16 de esa misma localidad manifestando que había encontrado la moto Honda en un desagüe lindante a la “chacra de Martínez”, informó el sitio LCR.

El vecino sostuvo que la subió a su vehículo y la llevó al domicilio, el que desde entonces permanece resguardado por la policía para que el personal del Gabinete de Criminalística realice peritajes en el lugar y en el vehículo, confirmaron fuentes de la fiscalía.

El hombre ya fue notificado de las actuaciones judiciales, las cuales serían “hurto agravado”, y que están encabezadas por la fiscal Vanesa Cascallares.

Desaparición e intensa búsqueda

Santiago Martín Obreque, de tan solo 20 años de edad, y de su tío Milton David García de 35 años, el sábado por la noche habían salido juntos en la moto luego de cenar. Testimonios indican que estuvieron en un boliche bailable de Ingeniero Huergo, donde los vieron salir en horas de la madrugada. Una cámara de seguridad captó ese momento.

Pero desde entonces no se supo más nada de ellos. Sus familiares hicieron la denuncia por la desaparición y se inició una intensa búsqueda, que incluyó además de la difusión de sus rostros y características físicas, rastrillares por los sectores que se presumió habían transitado.

El domingo al mediodía el cuerpo de Santiago Martín, hijo de un policía de El Bolsón, fue hallado en el cauce del canal de Tres Puentes.

hallazgo cuerpo tres puentes policia

Horas después y tras un intenso rastrillaje en el que participaron efectivos de la Policía e integrantes del Gabinete Criminalística, Bomberos de Huergo y Mainqué y buzos tácticos de Choele Choel y Cipolletti, encontraron el cadáver de García. Estaba a cerca de 900 metros del puente y a 50 de donde había hallado al de su sobrino.

La investigación se centró en la hipótesis de un accidente de tránsito. Según esta línea, habrían circulado por la margen sur de la Ruta Nacional 22 y chocaron contra el cordón cuneta, lo que hizo que el conductor perdiera el control del rodado, despidiendo a ambos hacia el interior del cauce del canal.

Se presume que en el impacto y la caída sufrieron lesiones que les impidió salir del agua. Entre conocidos y gente del entorno señalaban sus dudas en redes sociales y pedían profundizar otras pistas.