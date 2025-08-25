Crimen de Senillosa: imputaron a la esposa de la víctima y es la principal sospechosa

En una audiencia realizada este lunes, el juez Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos de homicidio agravado por el vínculo. La víctima Luis Miguel Escudero falleció el pasado miércoles 20 de agosto cerca de las 21.40 horas en Senillosa a causa de una herida producida por un cuchillo que le provocó una lesión cardíaca.

Según la presentación de la fiscalía, la mujer dio distintas versiones de los hechos: a la policía le dijo que su marido había ido a casa de un amigo y regresó con esa herida, y a unos vecinos les dijo que luego de discutir, su marido la amenazó y para no golpearla se clavó el cuchillo.

Al realizar el allanamiento en la casa, los peritos encontraron un cuchillo de 36 cm de largo lavado en la bacha de la cocina y al realizar las pruebas de laboratorio corroboraron que el mismo tenía manchas de sangre humana. También había manchas de sangre en otros lugares de la cocina y la entrada de la casa. Cámaras de seguridad dan cuenta de que nadie entró a la casa antes del hecho, y sólo salieron a esa hora la mujer y luego su marido herido, quien pierde el conocimiento al llegar a la calle.

Hospital Senillosa.jpg

El relato de la mujer

Al momento del alegato de la defensa, la mujer solicitó declarar y relató que ella era víctima de violencia y que ese día su marido le reclamó que había quedado con hambre, y comenzó a insultarla, ella lo amenazó con un cuchillo con intención de que no se acerque, ya que siempre la agredía. El hombre se abalanzó sobre ella con una botella en la mano con intención de golpearla clavándose el cuchillo.

El juez pidió a la defensa de la mujer si poseía alguna prueba que constate esta versión de los hechos que había relatado la mujer, como por ejemplo rastros de la botella en la escena. Ante la negativa por parte de la defensa y al no contar con elementos que corroboren su teoría del caso, el juez resolvió tener por formulados los cargos en base a lo aportado por la fiscalía, siendo que la mujer dio tres versiones distintas de los hechos con lo cual sólo mediante el desarrollo de la investigación se podrá determinar la verdad sobre lo que ocurrió ese día.

comisaria 11 senillosa policia

La pareja tenía tres hijos menores de 4 años que quedaron al cuidado de unos vecinos y bajo la supervisión de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. A pedido de la fiscalía y considerando la necesidad de mantener contacto con su madre, pero dando por acreditado el riesgo de entorpecimiento en la causa por las diferentes versiones y el lavado del cuchillo, y también considerando el riesgo de fuga, el juez dictó la detención domiciliaria de la mujer, con la colocación de una tobillera electrónica y la posibilidad de que los niños tomen contacto con su madre bajo la supervisión permanente de los dispositivos y controles que la Defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente imponga, pero siempre de manera supervisada. El plazo de investigación y la medida cautelar será por el término de 4 meses.

Quién era la víctima

El hombre de 42 años fue hallado herido y tirado en la calle Emilio Díaz por vecinos el martes por la noche, pasadas las 22. Los testigos llamaron rápidamente a los efectivos de Comisaría 11, quienes se hicieron presentes y verificaron la información, encontrando a la víctima con una herida de lo que sería un arma blanca en su abdomen.

Rápidamente, se convocó a personal del hospital local, que lo trasladó hasta el centro de salud, pero ya no se pudo hacer nada. Durante el trayecto, el hombre falleció.

El informe preliminar de autopsia que se le entregó al fiscal Andrés Azar -a cargo de la causa- indica que la víctima murió efectivamente por una herida de arma blanca que recibió cerca de una de sus axilas, por lo que le llegó a lesionar el corazón y así provocó el deceso.

Este viernes, fuentes judiciales confirmaron la identidad de la víctima: se trata de Luis Miguel Escudero, de 42 años.