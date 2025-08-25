Dramático relato del incendio en Fernández Oro: "Se nos venía el infierno encima y no podíamos hacer nada"

Una vecina contó cómo se inició el fuego y los esfuerzos para apagarlo. "Esto no fue poca cosa", sostuvo. Aún no se conoce la magnitud de los daños.

Un auto explotó durante el incendio que afectó a un extenso territorio.

Los testimonios de los vecinos de Fernández Oro que el domingo sufrieron un incendio de pastizales que causó graves daños materiales transmiten con elocuencia el susto que vivieron.

“Esto no fue poca cosa como andan diciendo. Fue groso. Se nos venía el infierno encima y no podíamos hacer nada”, relató Cristina Retamal , quien se autodefinió como “ciudadana orense de toda la vida” , quien al recordarlo sostiene que le vuelve a acelerar el corazón.

Ellos tuvieron mejor suerte, porque junto a su familiar y a paladas de tierra lograron salvar su casa, ubicada en el corazón de La Criollita, el sector rural ubicado entre las Rutas Nacional 22 y la Provincial 65 , donde se extienden urbanizaciones y barrios cerrados.

Incendio en Fernandez Oro relato de una vecina ok

Pero no todos pudieron salir indemnes del dramático episodio, ya que hubo varias casas alcanzada por las llamas y hasta un auto resultó totalmente destruido tras explotar.

A Cristina se le amontonan los calificativos para expresar el pánico que atravesaron: “angustia, tensión, desesperación”, expresa para graficarlo.

Ella fue una de las primeras en advertir que se había desatado el fuego y enseguida notó que el fuerte viento que se registraba iba a alterar la, hasta ese momento, plácida tarde dominguera.

El fuego y los dos sospechosos

No solo vio las llamas que avanzaban en proximidades de la curva y contra curva en la calle Río Iguazú que va de ruta a ruta, en el cruce de la calle que corre paralela a un canal que comienza en las compuertas de Puente 83.

También observó a dos hombres jóvenes que deambulaban por el lugar y a quienes consultó acerca de lo que estaba sucediendo, pero que en forma sospechosa la evadieron.

Eran cerca de las 15 y la vecina sostuvo que de inmediato comenzó a pedir ayuda por teléfono, pero pasaban los minutos y no aparecía nadie.

Contó que para esto ya otros vecinos de los loteos La Cigarra, Los Sauces y Arco Iris se habían percatado de lo que estaba ocurriendo, y que la impaciencia había empezado a crecer.

Incendio Oro 240825 B Las llamas superaron por momentos los cinco metros de altura. Gentileza

“Estábamos desesperados porque no llegaba ayuda”, resaltó, entonces se le ocurrió la idea de hacer una transmisión en vivo en Facebook para contar lo que estaban padeciendo.

En el mensaje, presa del nerviosismo, Cristina fustigó la ausencia de acompañamiento de las autoridades y descargó fuertes reclamos dirigidos a todo el arco de funcionarios políticos.

La llegada de una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro trajo una luz de esperanza, pero luego notaron que no contaban con todos los medios para enfrentar el fuego, que por momento alcanzó la cúspide de los álamos, porque se habían quedado sin agua.

Con el fin de prestar colaboración ofrecieron proveerles aguas de sus casas, pero notaron que habían cortado la electricidad y como la mayoría se abastece de pozos con bombas, no las pudieron hacer funcionar.

Incendio en Fernandez Oro ok

Se les ocurrió entonces, siguiendo el ejemplo de los bomberos, arrojar paladas de tierra para frenar el avance del incendio, pero fue una tarea compleja dado que además debían soportar el intenso humo que les dificultaba respirar y el intenso calor que provocaba el fuego.

En otro momento también fueron a la casa de un vecino que tiene pileta de natación y sacaron agua en baldes, pero también fue un esfuerzo que dio pocos resultados ante la magnitud del siniestro.

Después llegaron refuerzos de bomberos de Cipolletti y Allen con camiones cisternas y la lucha para extinguir el fuego fue mucho más equilibrada. Alrededor de las 20 lograron controlarlo.

Agradecimiento a bomberos

Cristina este lunes por la mañana se acercó al Cuartel de Bomberos para agradecer la labor cumplida. Dijo que hicieron un "enorme sacrificio" y que sin su esfuerzo el incidente hubiera sido mucho peor.

Luego recorrió el área para observar como había quedado. Se encontró con mucha desolación y extensos espacios quemados. Aún no saben cuántas casas resultaron afectadas. Como Edersa les cortó el servicio por los daños sufridos en sus instalaciones, esperaban la reconexión para comenzar a trabajar en la reconstrucción. Además planea convocar al resto de vecindario para reclamar medidas preventivas al municipio.