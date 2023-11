El reclamo de la familia Cotich para cambiar al fiscal: "A mi hermano lo torturaron"

A casi tres meses de la muerte de Oscar Cotich (28), su familia denuncia que la causa no avanza , por lo que todavía no hay demorados, debido a que la Justicia “no toma en serio la investigación ”. Ante esto, piden el cambio de fiscal.

Gabriela, su hermana, aseguró que el joven no tenía antecedentes previos y que hicieron con él una “salvajada”. “Yo siento que el fiscal Andrés Azar se ríe de nuestro dolor porque hace tres meses tiene la causa y no ha avanzado nada. Dice que mandó los resultados de la autopsia a Buenos Aires, pero a nosotros solo nos dieron un informe corto que dice que sufrió un paro cardiorrespiratorio, no dice nada de que llegó con la cara desfigurada por los golpes”, cuestionó la mujer en declaraciones con LU5.