Grooming en Cipolletti: "Abrí el celular y encontré fotos íntimas de mi hijo", dijo la madre de una víctima

El acusado, de 19 años, fue detenido en Cipolletti luego de ser denunciado en Buenos Aires. El niño de 9 años fue engañado a través de TikTok y Roblox.

Un joven de 19 años fue detenido esta semana en Cipolletti, acusado de grooming en una investigación iniciada en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Según la causa, habría contactado a un niño de 9 años a través del videojuego Roblox y le pidió fotos íntimas a cambio de monedas virtuales.

El operativo se realizó en una vivienda de la calle Castelli, en el barrio Del Trabajo, y estuvo a cargo de distintas fuerzas de seguridad que secuestraron teléfonos, notebooks, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos.

Eleonora , madre del niño, relató el momento en que descubrió lo que estaba ocurriendo: “Me entero a la mañana porque el teléfono de mi hijo empezó a sonar . Cuando lo reviso, encontré una conversación que había arrancado en TikTok y había pasado a WhatsApp. Esta persona le ofrecía monedas y personajes del Roblox a cambio de fotos o videos íntimos . Mi hijo, que tiene 9 años, llegó a enviar un video. Fue un shock, no sabía qué hacer ni a dónde ir”, recordó.

La mujer contó que, desesperada, se comunicó con un amigo fiscal que la orientó para presentar la denuncia en la Fiscalía N°8 de Berazategui. “La atención fue excelente, actuaron de inmediato. En 48 horas ya lo habían identificado y detenido. Fue un alivio, aunque también el miedo de no saber hasta dónde había llegado con otros chicos”, señaló.

Un engaño digital que avanza rápido

Según explicó en una entrevista en LN+, el contacto comenzó en TikTok, pasó a WhatsApp y luego al videojuego. “Ellos tienen la capacidad de llevar a los niños por el camino que quieren para obtener lo que buscan. Mi hijo pensaba que estaba hablando con otro chico que jugaba con él. Por eso es tan peligroso”, advirtió.

Incluso recordó que el agresor le pedía al niño que, cada vez que le enviara material íntimo, lo eliminara con una palabra clave. “Le decía que pusiera la palabra ‘Pepe’ para borrar los mensajes”, detalló.

La reacción de la familia

El hallazgo generó angustia y temor, pero también una rápida intervención. “Yo cometí el error de contestarle desde mi celular, porque quería saber si seguía activo. Después entendí que lo mejor era no hacerlo, porque esa prueba fue fundamental para que lo rastrearan”, explicó Eleonora.

La madre destacó la importancia de hablar con los hijos y de acompañarlos en el uso de la tecnología. “Mi hijo no me lo hubiera contado, porque para él no estaba mal. Creía que era parte de un juego. Si yo no encontraba el teléfono ese día, esto seguía”, afirmó.

Señales de alerta y prevención

Especialistas en grooming advierten que los niños pocas veces relatan lo ocurrido y suelen ocultarlo por miedo o culpa. Los padres deben estar atentos a cambios de conducta, aislamiento o caída en el rendimiento escolar.

“Ellos saben manipular y muchas veces terminan extorsionando a los chicos con difundir las imágenes. Por eso es clave estar presentes y dialogar, porque lo que pasa en internet es real”, remarcan desde organizaciones que trabajan en la prevención de este delito.

Eleonora asegura que su hijo juega y usa redes como cualquier niño de su edad, y que el episodio ocurrió en un contexto familiar cotidiano. “No es que estaba solo o encerrado. Le pasó en casa, adelante de todos. Por eso quiero contar lo que vivimos: para que otros padres estén atentos y sepan que esto le puede pasar a cualquiera”, concluyó.

Los riesgos de un juego que es furor entre los chicos

El Roblox es uno de los juegos online favorito de los chicos de todas las edades. Se puede jugar en consolas, teléfonos, tablets y computadoras, y permite acceder a millones de opciones para competir. Hay que registrarse en una cuenta, un trámite que es gratuito. Se debe informar una identificación y la edad, pero aunque cuenta con medidas de seguridad no se observa un procedimiento para chequear la veracidad de los datos, lo que se convierte en campo fértil para los acosadores de menores, que mienten con sus edades.

Otra de sus particularidades es que tiene un chat en línea, en la que los jugadores pueden interactuar en forma privada, lo que acrecienta el riesgo de ser víctima de un depravado.

Roblox

El sistema tiene su parte económica: adjudica un personaje al que se le puede agregar atributos que cuestan “Robux”, una moneda propia a la que se accede a través de pagos por billeteras virtuales y tarjeta de crédito, aunque también se pueden adquirir en Mercado Pago.

Con sus ansias por ganar, los chicos hasta suelen pedir Robux de regalo en cumpleaños u otras festividades. Suelen estar horas y horas frente a las pantallas, lo que ha provocado la preocupación de padres, autoridades y especialistas.

En páginas especializadas, se aconseja a las familias hablar con los niños sobre los riesgos a los que están expuestos y alertarlos en caso de que aparezcan desconocidos con pretensiones sospechosas.