Atacó a su expareja con una cadena y una tijera, pero zafó de acusación por intento de femicidio

Un hombre que enfrenta un proceso por dos hechos de violencia de género se vio favorecido por un cambio en la calificación. Esta semana se define el veredicto.

Un violento que había sido acusado en forma inicial por tentativa de femicidio solo deberá responder por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo. El imputado atacó a su expareja con una cadena y, un día después, la hirió con una tijera. Este martes quedó cerrado el juicio y pasado mañana se conocerá el veredicto del tribunal.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial provincial, “la fiscalía en sus alegatos de clausura planteó una modificación en el pedido de responsabilidad de un hombre acusado de tentativa de femicidio. Consideró que, a partir de la prueba producida durante el juicio, quedó demostrado sin duda alguna que el imputado golpeó a su expareja con una cadena en la cabeza y al día siguiente le causó una herida en la espalda con una tijera. No se pudo demostrar que este segundo hecho pueda considerarse una tentativa de femicidio”.

En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Andrés Azar, solicitó que el acusado sea declarado responsable por dos hechos de lesiones leves agravados por el vínculo y por violencia de género.

La defensa reclamó la absolución por uno de los hechos

La defensa, por su parte, destacó la situación de calle, consumo de sustancias y la falta de red de contención de ambos protagonistas sumado a las constantes medidas cautelares y las intervenciones por parte de los operadores de la línea 148 y del juzgado de Familia que “dan cuenta de una situación de desprotección y riesgo permanente y una ineficiente respuesta por parte del Estado ante esta situación”. La defensa solicitó que se absuelva al imputado por el primer hecho ya que, según su mirada, no quedó demostrada su autoría y que se lo declare responsable por lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género por el segundo hecho.

El tribunal dará a conocer su veredicto en la jornada del jueves 21 de agosto.

El juicio en contra del acusado se inició el 12 de agosto y la calificación inicial en su contra fue por los delitos de lesiones leves y tentativa de homicidio (femicidio), ambos agravados por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real y en carácter de autor.

Prisión preventiva

En la apertura del debate, el representante del MPF hizo una descripción de los salvajes hechos que protagonizó el acusado. El primero ocurrió el 28 de agosto de 2024, cuando interceptó a la víctima en la vía pública, la insultó y la golpeó con una cadena en la cabeza y escapó. Al día siguiente, la volvió a interceptar, la amenazó de muerte y le clavó una tijera en la espalda, provocándole lesiones. No pudo finalizar su objetivo porque fue visto por personal policial que circulaba por el lugar –todo ocurrió en la calle- y lo detuvo. Fue en ese instante, afirmó el fiscal, que el acusado le advirtió a la víctima: “Yo voy a salir, esto no va a quedar así. Yo entro y salgo por la otra puerta”. “No fueron hechos aislados, sino que se trata de un cúmulo de situaciones violentas que se extendieron durante 5 años”, precisó el fiscal.

Durante el proceso, el acusado permaneció detenido con prisión preventiva, medida que fue prorrogada en diversas oportunidades ante los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, y para resguardar la integridad de la víctima.