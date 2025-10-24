Iba viajando por la Ruta 237 y se le prendió fuego el auto: las llamas lo destruyeron

El auto quedó a la altura del kilómetro 1433. Bomberos de Piedra del Águila apagaron las llamas, pero no pudieron evitar los daños.

Un hombre que iba viajando por la Ruta 237 sufrió un desperfecto con su auto que le frustró el recorrido y de milagro salió ileso: de un momento a otro, comenzó a arder en llamas y se consumió por completo. El conductor bajó a tiempo y fue asistido por personal de Piedra del Águila.

De acuerdo a la información brindada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila , todo ocurrió el jueves poco antes de las 19, cuando un hombre llamó a la comisaría Octava pidiendo asistencia porque se incendiaba su vehículo, con el cual transitaba por la ruta nacional.

El hombre indicó que se encontraba a la altura del kilómetro 1433 , a un par de kilómetros de la localidad, por lo que rápidamente el personal envió un patrullero y dio aviso a los Bomebros de la localidad, que también salieron en dirección a la escena.

Al arribar al lugar, se encontró al conductor y único pasajero de un auto Chevrolet Cruze en llamas. El hombre afortunadamente no presentaba lesiones y había podido descender a tiempo del vehículo.

auto incendiado piedra del aguila (1)

Personal de Salud del hospital local, que también se hizo presente, confirmó el buen estado de salud del hombre tras un chequeo general.

En tanto, los Bomberos aseguraron el sector y se dedicaron a extinguir el fuego, aunque las llamas actúan rápido y lograron consumir todo el vehículo en pocos minutos, como evidencian las fotografías compartidas por ese mismo cuerpo.

Ahora, se investiga qué pudo haber desencadenado el foco ígneo, aunque seguramente se haya tratado de una falla mecánica sobre la cual ya nada se puede hacer, dado que las pérdidas materiales fueron totales.

Comisaría-Piedra-del-Aguila.jpg

Se le incendió por completo la camioneta en Ruta 51 camino a Loma La Lata

A principios de mes, la tranquilidad del martes 7 por la noche en la Ruta 51 se interrumpió por un abrupto incendio de una camioneta en cercanías a la Ruta 8 camino a Loma La Lata. Las llamas rápidamente destruyeron una Dodge Journey y dejó a los automovilistas sin posibilidad de impedirlo.

De acuerdo a la información aportada a LMNeuquén por Luis Villanueva, jefe de la Comisaría 49 de Vista Alegre, el incidente se produjo alrededor de las 22, cuando fueron alertados en la guardia por un vehículo incendiándose en el kilómetro 30 de la Ruta 51, a unos 25 kilómetros de la localidad.

"Es pasando la rotonda que baja para El Chañar, por eso cuando llega el móvil policial el vehículo estaba prácticamente consumido por las llamas, los daños ya eran totales, porque hay unos 20 minutos de viaje como mínimo", indicó Villanueva.

incendio ruta 51

En una segunda instancia, la Policía alertó a los Bomberos Voluntarios de Centenario que enviaron una dotación al lugar del siniestro.

Teniendo en cuenta la distancia mencionada, la posibilidad de brindar una rápida respuesta se complicó: cuando las autoridades llegaron, la camioneta ya presentaba daños totales producto de un incendio generalizado. Los trabajos se centraron en realizar el enfriamiento y evitar el riesgo de propagación hacia pastizales cercanos.

El conductor pudo salir a tiempo y estacionarla a un costado de la calzada."Iban dos personas, ninguna de ellas resultó lesionada", aseguró el comisario y agregó que ambos indicaron que circulaban hacia Neuquén capital. En un momento sintieron olor a plástico quemado, al bajar del vehículo ven humo en la zona del motor, y al abrir el capot, se inició el fuego, relataron.

El conductor de la camioneta, oriundo de Cinco Saltos, Río Negro, se comunicó con el seguro para el retiro del vehículo, y con sus familiares para que lo fueran a asistir.