Una mujer de 78 años quedó atrapada tras un vuelco sobre la Ruta 237 cerca de Villa Traful

Este jueves por la noche sobre la Ruta 237 , a la altura del kilómetro 1585, se registró un fuerte vuelco de un auto donde viajaban tres personas mayores de edad. Una de ellas, de 78 años, quedó atrapada y debió realizarse un gran trabajo en conjunto entre área de bomberos, policía y salud para conseguir auxiliarla y atenderla.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:10 en cercanía al puente Confluencia, donde se dificulta la comunicación por la mala señal de celular. Por este motivo, la familia celebró que fueran advertidos por personal del Parque Nacional Nahuel Huapi dio aviso a la Policía desde la base de guardaparques en el sector de La Lipera.

Al arribar al lugar, a un kilómetro del ingreso a Villa Traful , efectivos de la comisaría 51 de Villa Traful encontraron un Renault Logan blanco volcado sobre la banquina, en sentido a Bariloche y comenzaron a alertar a las autoridades sanitarias.

vuelco ruta 237 traful (2)

En cuanto a la dinámica, aún no se estableció que podría haber sucedido, pero se presupone que una rueda delantera explotó y ocasionó el despiste. “El vehículo circulaba desde Piedra del Águila hacia Bariloche cuando, por causas que se investigan, terminó volcando”, informó a este medio el comisario Luis Pérez, a cargo de la dependencia de Traful.

Una mujer fue rescatada en un trabajo conjunto entre Guardaparques, Bomberos, Policía y Salud

El conductor, un hombre de 51 años, viajaba junto a su esposa, de 52, y su madre, de 78, quien fue la más afectada por el impacto. La mujer mayor quedó atrapada en el interior del vehículo, con las piernas aprisionadas en la parte trasera. “Estaba consciente, pero con fuertes dolores, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos para poder liberarla”, precisó Pérez.

Bomberos voluntarios de Villa La Angostura trabajaron en el lugar junto al personal de salud de Villa Traful y una médica local. Tras una primera evaluación, se resolvió el traslado de la víctima al hospital de Bariloche, ante la sospecha de una posible lesión de cadera. El traslado fue realizado por una ambulancia de Villa La Angostura con el acompañamiento de la mujer a su suegra.

Según las primeras pericias, el vuelco podría haberse producido por un desperfecto en una de las ruedas delanteras, lo que habría provocado una maniobra brusca. “La ruta estaba en buenas condiciones al momento del siniestro, aunque durante la madrugada cayó helada en la zona”, agregó el comisario.

vuelco ruta 237 traful

En el operativo intervinieron también personal de Parques Nacionales y de Salud de Villa La Angostura. En tanto, Bomberos además de rescatar a la mujer, normalizó el auto. El conductor permaneció en el lugar, a cargo de los trámites de la grúa y el traslado del vehículo. En tanto, el siniestro quedó sujeto a evaluación médica de su madre.

La zona donde ocurrió el accidente presenta escasa señal y poca iluminación, lo que dificultó las comunicaciones durante el procedimiento. Por ese motivo, Pérez solicitó transitar con precaución y destacó el gran trabajo en conjunto que realizaron las distintas áreas.