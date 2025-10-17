Fuerte vuelco de una Fiorino a metros de la ex Ruta 22: el conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. La utilitaria quedó tumbada con las luces prendidas.

Esta mañana se registró un fuerte vuelco de una camioneta Fiat Fiorino blanca en Juan Julián Lastra frente a la ex Ruta 22 entre Paso de la Patria y Choele Choel. En el lugar intervino una ambulancia del SIEN quien atendió al conductor y lo trasladó al hospital Castro Rendón.

El siniestro ocurrió entre las 7 y las 7:30 en la mano de Neuquén hacia Plottier. "Las marcas indican que ingresó contraman o y a alta velocidad", informaron desde el móvil de LU5. De acuerdo a lo informado, el conductor es un varón mayor de edad.

Tras el accidente, la utilitaria quedó tumbada del lado del acompañante, como si estuviera estacionada en la vereda de la parrilla La Unión, sobre la calle de tierra. Dentro del vehículo quedaron los airbags explotados y además las luces encendidas. En aquel sector la banquina presentaba desgaste.

Fuerte vuelco en la colectora de la ex Ruta 22: el conductor fue hospitalizado

Un borracho al volante embistió a tres inspectoras de tránsito en la ex Ruta 22

Un grave choque se registró en Avenida Mosconi y Leguizamón, donde un conductor ebrio embistió a tres inspectoras de tránsito lesionándolas. El borracho al volante iba a bordo de una camioneta y luego del hecho intentó escapar, demostrando un evidente desprecio por las normas.

"Otra vez alcoholizados en un hecho lamentable y repudiable", expresó al respecto Pancho Baggio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad y describió que se trató de un conductor joven que circulaba a alta velocidad y chocó a las tres inspectoras que estaban en moto.

En el lugar había más de 40 municipales que estaban realizando trabajos de limpieza de residuos en la ruta por lo que ante el siniestro acudieron inmediatamente en auxilio de sus compañeras. La reacción también buscó hacer descender del vehículo al conductor.

Conductor borracho embistió a inspectores de transito

Según advirtieron, la conducta del hombre fue hacer caso omiso a los gritos y dio marcha atrás para escapar. Sin embargo, por la falta de reflejos se le apagó la camioneta y no pudo concretar la maniobra de escape. Acto seguido, efectivos de la Comisaría Segunda lo aprehendieron.

Luego del accidente, el sector se restringió con cintas de seguridad y se realizaron las diligencias correspondientes para controlar la situación y corroborar el estado del hombre. Por su parte, las motos quedaron dañadas y tiradas sobre el asfalto, y fueron peritadas por personal de Accidentología Vial.

El repudio al borracho al volante

Esta situación generó gran preocupación a los funcionarios de la Municipalidad de Neuquén. "Junto a Cristian Haspert montamos un gran operativo para que no ocurra ningún accidente, con señalización visible más de 300 metros antes del puesto, interviene Limpieza Urbana, Defensa Civil", dijo Baggio y señaló que se elige realizarlo en la noche para evitar mayores inconvenientes.

Según precisó, el automovilista tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre, circulaba a alta velocidad y sin seguro, mientras que las tres inspectoras que resultaron lesionadas se encontraban correctamente identificadas y con las sirenas activas en sus motos.

“Nos sorprende mucho, tuvo que hacerse la prueba tres veces porque no podía exhalar. Dio positivo, como se sospechaba por la maniobra y por cómo circulaba en zigzag”, indicó.