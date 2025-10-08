Borracho al volante chocó, se dio a la fuga y terminó detenido con un alto grado de alcoholemia

Protagonizó una violenta colisión contra una camioneta institucional, se alejó del lugar y minutos después fue interceptado. Ocurrió en Chos Malal.

Un nuevo incidente vial sacudió las calles de Chos Malal, cuando un conductor alcoholizado se dio a la fuga tras chocar con una camioneta de la Municipalidad de Barrancas en la Ruta Provincial 43 y calle Tucumán.

Según informó la Dirección Seguridad Interior Chos Malal de la Policía del Neuquén, el conductor del vehículo Volkswagen Polo gris, que habría protagonizado el siniestro, se dio a la fuga del lugar, pero fue interceptado minutos después por los efectivos policiales del Comando Radioeléctrico de esta ciudad del norte neuquino, que intervinieron rápidamente.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado alarmante de 2,26 g/l, muy por encima del límite legal permitido. Además, se comprobó que el conductor carecía de seguro obligatorio y licencia de conducir.

Tras ser interceptado, el conductor hizo entrega voluntaria de la llave del vehículo y reconoció la falta cometida, demostrando una actitud colaborativa con la autoridad. Sin embargo, se negó a realizar la contraprueba de alcoholemia.

Por otra parte la institución policial informó que el vehículo fue secuestrado y continuarán las diligencias de rigor.

Como consecuencia de este incidente, el conductor podría enfrentar graves consecuencias legales, incluyendo multas y la pérdida de la licencia de conducir.

Operativos de control

La policía de Chos Malal ha puesto en marcha y reforzado los controles de tránsito en la ciudad para prevenir incidentes similares y garantizar la seguridad vial. Al mismo tiempo la Dirección de Seguridad Interior recordó a los conductores que el exceso de alcohol al volante puede tener consecuencias devastadoras y que es fundamental respetar las normas de tránsito.

De igual manera en forma constante la comunidad chosmalense reclama mayor seguridad vial y medidas más estrictas para prevenir incidentes como el sucedido en horas de la tarde de este miércoles.

La seguridad vial es un tema que concierne a todos, y es fundamental que los conductores asuman su responsabilidad al volante.