La inseguridad en vivo: intentaron robar en un shopping de Neuquén

El comisario inspector Claudio Guevara informó a LMNeuquén que, aunque la Policía no tuvo intervención en el hecho en sí, tomaron conocimiento a través de la difusión de la transmisión, que rápidamente se viralizó por lo inusual de la situación. Es que todo se desarrolló cuando los periodistas de Radio Cumbre transmitían desde uno de los pasillos del Portal Patagonia, el shopping perteneciente a Jumbo, ubicado sobre J.J.Lastra.

No obstante, el efectivo indicó que el hecho no pasó a mayores, por lo que la empresa de seguridad privada que vigila en el Portal Patagonia nunca convocó a la Policía, que se enteró luego de la difusión y se presentó en el lugar alrededor de las 21 para iniciar averiguaciones.

"Allí, entrevistamos al personal de monitoreo, que nos indicó que alrededor de las 19:30, un grupo de personas que estaban comiendo en el patio de comidas intentan sustraer a otras personas que estaban comiendo un teléfono celular de la mesa. No logran hurtar el celular y salen corriendo inmediatamente, con las víctimas en su procura, que es lo que se vio en la transmisión", relató Guevara.

Robo en el shopping - Cumbre

Sobre los sospechosos

Respecto de los sospechosos que intentaron cometer el hurto, indicó que son tres jóvenes de sexo masculino, aunque no se sabe aún si son o no mayores de edad, ya que lograron salir del shopping y darse a la fuga en un vehículo gris y no han sido aún identificados, tarea en la que se trabaja con el análisis de las filmaciones.

No obstante, una de las cosas que Guevara desmintió fue la utilización de un arma. "No hubo ningún forcejeo, ni violencia hacia las personas ni a utilización de un arma; eso se descartó por completo", sostuvo.

Por otro lado, también se continúan analizando las imágenes para obtener datos de la víctima, quien no hizo ninguna presentación ni denuncia ante la Policía, y a quien sería importante tomarle testimonio para la investigación.

Jumbo-el-portal-comercios-coronavirus.jpg Agustín Martínez

El comisario Guevara opinó que sin dudas fue un hecho "inusual" dado que los ladrones se encontraban en una clara desventaja y excesiva exposición, al tener que huir atravesando todo el shopping, arriesgando que la gente no solo los pudiera identificar, sino también atrapar en el trayecto.

Indicó de hecho que desde los intentos de robos organizados que se registraron en algunos supermercados recientemente, hay constantemente una patrulla policial que permanece en la playa de estacionamiento en caso de que se requiera de asistencia, lo que también podría haberles jugado en contra a los sospechosos.

Aunque no se tienen mayores datos de sus identidades, algunos vecinos ya se apresuraron a señalar que serían tres adolescentes involucrados en otros hechos de violencia.