Misterio: ¿Qué dijo la autopsia del hombre hallado muerto en una obra en construcción?

El personal médico constató que el hombre ya había muerto y de inmediato se perimetró el lugar, se convocó a Criminalística y se iniciaron las tareas pertinentes. Además, su cuerpo fue retirado por profesionales del Cuerpo Médico Forense, que lo trasladaron a Neuquén capital para someterlo a una autopsia y así descubrir lo que había ocurrido.

fiscalia cutral co

No obstante, hubo un error en toda esa información que trascendió. Es que, como confió la fiscal Gabriela Macaya a LMNeuquén este jueves, el hombre no presentaba ninguna lesión, sino que ese dato se mezcló con otro hecho respecto de un hombre que se lastimó al intentar robar en una vivienda de Cutral Co.

Se desconoce cómo se llegó a ese teléfono descompuesto, pero Macaya aseguró que ese dato erróneo no surgió de la fiscalía.

En este sentido, confirmó además que la muerte del hombre se confirmó que se debió a causas naturales. "Muerte súbita", indicó el informe de los legistas.

De esta manera, se descarta cualquier hecho delictivo y se archivará la causa iniciada. El hombre, identificado como Daniel Lizama, tenía 46 años y no tenía familiares en la localidad.

Información cruzada

El hecho cuya información se mezcló con la muerte del hombre ocurrió presuntamente la mañana del lunes, cuando otro hombre intentó forzar la puerta de ingreso de una vivienda de un sector de nuevos loteos de la zona sur de Cutral Co. Sin embargo, al no lograrlo, estalló el vidrio de la puerta, momento en el que sufrió cortes en uno de sus brazos, lo que le generó un profuso sangrado.

A raíz del llamado de los dueños de casa, la Policía y una ambulancia se hizo presente. El hombre fue asistido a pesar de oponer resistencia y trasladado al Hospital Complejidad VI para las respectivas curaciones.

Aún así, al parecer la lesión fue más grave de lo que se esperaba, principalmente por la hemorragia que desató y por ello, luego terminó siendo trasladado al Hospital Regional Castro Rendón, en la capital neuquina.

Este es el último dato que se supo del delincuente y se desconoce el estado de su salud, dado que la Policía aún no lo ha confirmado a LMN.