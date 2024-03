"¿Qué está haciendo amigo?" Escrachó al ladrón que estaba en su camioneta

"¿ Qué haría si me encuentro con un ladrón ?". En una ciudad como Cipolletti , donde los robos de todo tipo se repiten, casi todos se lo han preguntado alguna vez. Entregar todo para no ser lastimado, atacar al ladrón, defender los bienes propios, pedir ayuda a gritos... Una vecina tuvo ese indeseable dilema y lo resolvió con sorprendente calma.

La mujer le reclamó que dejara lo que estaba por robar, varias bolsas plásticas como las que aún entregan muchos comercios. El delincuente sostuvo una, de tela, como sugiriendo que esa era suya. Pero ante la insistencia de la mujer, que le ordenaba "deje eso ahí", optó por irse.

La víctima del intento de robo utilizó el celular para defenderse. No solo filmó al ladrón, sino que en los pocos segundos que interactuaron le dijo varias veces que lo estaba grabando y que difundiría las imágenes. "Va a la Policía, va a salir en todos lados", le advirtió. Hasta que el delincuente decidió irse.

El ladrón había entrado fácilmente a la camioneta, que tenía el vidrio bajo o, directamente, no lo tiene. Tampoco se observa cerradura en una de las puertas de la camioneta, de color rojo. "¿Cómo vas a robar un laburante?", fue lo último que dijo la mujer, mientras el delincuente ya estaba en la vereda y trataba de alejarse.

Volvió a su casa y se encontró con un ladrón

Un vecino de 74 años, que vive en el barrio Arévalo, vivió una situación similar, aunque con resultado muy diferente en febrero de este año. Volvió a su casa después de llevar a su esposa a la peluquería y al entrar se topó con un delincuente, quien lo ató y lo encerró en un baño.

El hombre no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el ladrón lograse reducirlo. No opuso resistencia, para no ser golpeado, y se quedó dentro del baño escuchando como el malviviente revolvía todo en su casa. Salió minutos después de escuchar un portazo.

El ladrón escapó por la puerta principal con las llaves, dos celulares, una tablet, joyas de oro y dinero en efectivo. En el patio, por donde habría ingresado a la propiedad de calle Lugones, quedó tirada una campera roja que le pertenecía.