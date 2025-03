Temor en el barrio Mariano Moreno: dispararon contra una vivienda desde una camioneta

comisaria-primera.jpg

De acuerdo a los testimonios de vecinos, “fueron alrededor de 10 disparos" Las pericias permitieron determinar que uno de ellos impactó en un auto estacionado marca BMW, otro en la óptica de una camioneta también estacionada en las inmediaciones, y un tercer proyectil perforó el portón y las ventanas de la vivienda que era objetivo de los agresores.

Aún así, no hubo heridos. "Es un milagro que no haya habido heridos”, resaltó.

Aunque aun se analizan testimonios y registros fílmicos del sector, el autor de los disparos ya estaría identificado, aunque no hubo detenciones.

Los conflictos armados en ese sector son frecuentes y la Policía ha reportado en ocasiones anteriores que se trataría de dos familias de la comunidad gitana con problemas de vieja data.

Denunció que un gitano lo golpeó y le disparó

El mes pasado, un vecino de Neuquén denunció un terrible hecho de violencia en el barrio Mariano Moreno (mismo sector donde ocurrió el hecho esta semana) donde luego de ser casi atropellado por un hombre presuntamente de origen gitano, fue agredido al reprocharle su conducción imprudente. El agresor lo tiró al piso de una piña y luego disparó una pistola sin llegar a herirlo.

Según relató la víctima, Carlos (55), en diálogo con LU5, todo ocurrió en inmediaciones de calle Independencia y Borlenghi, por donde él andaba en su bici en horas de la tarde.

"Alrededor de las 20, había salido en bicicleta para hacer ejercicio y venía por la calle Independencia, por la ciclovía, y cuando llego al semáforo de la esquina con Borlenghi, espero que me habilite el cruce que estaba en rojo, pero veo que venía una camioneta Amarok y cruzó en rojo", relató.

independencia y borlenghi.jpg

Según comentó, el conductor pasó a alta velocidad y "haciendo zig zag", por lo que si él no hubiera frenado "me podría haber atropellado", aseguró. El conductor tomó por calle Independencia y se detuvo a pocos metros, frente a una vivienda aparentemente de una familia zíngara, indicó Carlos. Al verlo bajar de la camioneta y de pura impotencia, le gritó que manejando así "podría matar a alguien". Lo que no esperaba era la reacción del conductor.

Carlos indicó que al escuchar su reproche, el conductor tomó un arma de la guantera del vehículo, "cruzó la calle y se me vino encima". El agresor le pegó una piña en el rostro a la víctima, lo hizo caer por la fuerza del golpe y una vez que estaba en el piso disparó, afortunadamente sin llegar a lesionarlo.

Mientras Carlos intentaba calmar a su agresor y sacárselo de encima, llegó corriendo un allegado al violento, quien comenzó a gritarle "Pará, está drogado".