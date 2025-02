Violencia brutal: denunció que un gitano lo golpeó y le disparó luego de casi atropellarlo

"Alrededor de las 20, había salido en bicicleta para hacer ejercicio y venía por la calle Independencia, por la ciclovía, y cuando llego al semáforo de la esquina con Borlenghi, espero que me habilite el cruce que estaba en rojo, pero veo que venía una camioneta Amarok y cruzó en rojo", relató.

Según comentó, el conductor pasó a alta velocidad y "haciendo zig zag", por lo que si él no hubiera frenado "me podría haber atropellado", aseguró. El conductor tomó por calle Independencia y se detuvo a pocos metros, frente a una vivienda aparentemente de una familia zíngara, indicó Carlos. Al verlo bajar de la camioneta y de pura impotencia, le gritó que manejando así "podría matar a alguien". Lo que no esperaba era la reacción del conductor.

Comisaría 1 - Comisaria Primera

Carlos indicó que al escuchar su reproche, el conductor tomó un arma de la guantera del vehículo, "cruzó la calle y se me vino encima". El agresor le pegó una piña en el rostro a la víctima, lo hizo caer por la fuerza del golpe y una vez que estaba en el piso disparó, afortunadamente sin llegar a lesionarlo.

Mientras Carlos intentaba calmar a su agresor y sacárselo de encima, llegó corriendo un allegado al violento, quien comenzó a gritarle "Pará, está drogado".

Entre las súplicas de la víctima para que baje el arma y la segunda persona que salió a calmarlo, más personas comenzaron a tomar la calle para ver lo que ocurría. Carlos indicó que incluso un testigo habría filmado la situación, aunque no supo indicar de quién se trata.

Finalmente, Carlos solo sufrió un corte en el tabique de su nariz y ya realizó la denuncia correspondiente. "Hoy podría estar en el velatorio o internado por los disparos", reconoció, aun en shock por todo lo ocurrido.

¿Qué dijo la Policía?

Ante la consulta de LMNeuquén, Freddy Rivera, jefe de la Comisaría Segunda, indicó que el personal de esa dependencia acudió a inmediaciones de Primeros Pobladores y Borlenghi, alertados por los vecinos sobre un enfrentamiento armado entre dos familias zíngaras.

Por este motivo, un patrullero se acercó al lugar a constatar la información pero "no se detectó nada". De todas maneras, Rivera indicó que no es la primera vez que se registran estos hechos, ya que este tipo de "desavenencias" son habituales en el sector.

No se pudo conocer si hubo una intervención policial en el hecho sufrido por Carlos, ya que de ese otro lado de las vías (Independencia y Borlenghi) es jurisdicción de la Comisaría Primera. Es posible que, al escuchar los disparos, los vecinos dentro de jurisdicción de la Comisaría Segunda hayan creído que se trataba de otro enfrentamiento entre familias. De todas maneras, todo es materia de investigación.