Trágica muerte del tío y su sobrino: cuál es la hipótesis que sigue la investigación

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron encontrados en un canal de riego del Alto Valle. Habían salido en moto y los vieron en un boliche.

Santiago Martín Obreque y su tío Milton David García de 35 años eran buscados intensamente. Sus cuerpo fueron encontrados en un canal de riego.

Un trágico accidente con la moto en la que se trasladaban habría sido la causa que terminó con las vidas de Santiago Martín Obreque , de tan solo 20 años de edad, y de su tío Milton David García, de 35 años.

Los cuerpos fueron hallados el domingo en un canal de riego ubicado en la zona de Tres Puentes , un sector rural ubicado entre las localidades de Ingeniero Huergo y General Enrique Godoy.

En tanto que aún no logran dar con la Honda Titan 150 cc color azul, a pesar de que inicialmente medios de aquella región informaron que la habían encontrado.

hallazgo cuerpo tres puentes

Familiares indicaron que el sábado por la noche ambos hombres habían cenado y luego los escucharon salir juntos. Luego habrían ido a un boliche bailable de Huergo. Un trabajador de un local cercano confirmó que estuvieron allí y que luego se retiraron, informó ANRoca.

Desde ese lugar habrían partido en horas de la madrugada, pero luego no se supo más nada de ellos. A partir de allí se inició una intensa búsqueda con la difusión de sus rostros y características físicas de los desaparecidos.

El domingo al mediodía el cuerpo de Santiago Martín, hijo de un policía de El Bolsón, fue hallado en el cauce del canal de Tres Puentes.

hallazgo cuerpo tres puentes policia

Horas después y tras un intenso rastrillaje en el que participaron efectivos de la Policía e integrantes del Gabinete Criminalística, Bomberos de Huergo y Mainqué y buzos tácticos de Choele Choel y Cipolletti, encontraron el cadáver de García. Estaba a cerca de 900 metros del puente y a 50 de donde había hallado al de su sobrino.

Los datos que manejan los investigadores

La investigación evalúa la hipótesis de un accidente de tránsito con consecuencias fatales.

Según esta línea, habrían circulado por la margen sur de la Ruta Nacional 22 y chocaron contra el cordón cuneta, lo que hizo que el conductor perdiera el control del rodado, despidiendo a ambos hacia el interior del cauce del canal.

Se presume que en el impacto y la caída sufrieron lesiones que les impidió salir del agua. De todos modos trascendió que la pesquisa no descarta otras conjeturas, las que se están indagando.

Los cuerpos habían sido trasladados a la morgue de General Roca para realizarles la autopsia que deberán revelar las causas de las muertes.

En tanto continúa la búsqueda de la moto. El diario digital LCR informó que la labor se efectúa con una cámara y con imanes, dada la peligrosidad que muestra el canal en ese sector.

Dolor en las redes y pedido de ayuda

Una profunda consternación produjo la tragedia en esa región del Alto Valle rionegrino, donde se produjo el lamentable hecho.

Santiago Martín vivía en El Bolsón y era hijo de un policía. Había viajado al Alto Valle para visitar a sus familiares.

Este lunes Nahiara Antonella Obreque, hermana del joven Santiago Martín, publicó en las redes un sentido mensaje en el que solicita la colaboración de la comunidad para trasladar el cuerpo a la localidad cordillerana rionegrina, donde el hecho también causó un gran dolor.

También se difundieron pedidos de ayuda económica para solventar los gastos que demande el trámite de sepelio para Milton García. En este caso lo publicaron “amigos del padel”.

Los aportes se pueden realizar a garcia.alee, a nombre de Alejandra García.