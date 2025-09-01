Va a juicio por intentar matar a su pareja mediante un incendio

El hecho ocurrió en el barrio Parque Industrial y el acusado casi provoca una tragedia debido a que en la vivienda, envuelta en llamas, se hallaban sus hijos.

En las próximas semanas, se conocerá la fecha del juicio contra el acusado de intentar matar a su pareja.

Un violento que casi provoca la muerte de su pareja tras incendiar una vivienda que se encuentra en Parque Industrial deberá enfrentar un juicio oral ante un tribunal colegiado. El acusado permanece preso y continuará en esa situación hasta la realización del debate en los próximos meses.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2025, cuando el hombre, identificado por las iniciales como B.A.A., atacó a su pareja con un cuchillo y luego prendió fuego distintas prendas dentro de la vivienda, generando un incendio que puso en riesgo a la víctima, a sus hijos menores y a vecinos en el barrio Parque Industrial de esta capital. La mujer logró salir por sus propios medios, aunque sufrió consecuencias por la inhalación de humo. En ese momento, además, el acusado incumplió medidas de restricción dictadas por un juzgado de familia.

Ciudad Judicial Claudio Espinoza

Intervendrá un tribunal colegiado

Durante la audiencia realizada este lunes, la asistente letrada Carolina Gutiérrez presentó la acusación y la evidencia reunida durante la investigación. Explicó que la fiscalía sostiene que el imputado debe responder en juicio por el delito de tentativa de homicidio triplemente agravado –por el vínculo, por haber sido cometido mediante un medio idóneo para crear un peligro común y por mediar violencia de género–, en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial, en calidad de autor (artículos 42; 45: 54; 80, incisos 1, 5 y 11; y 239 del Código Penal).

La representante del MPF indicó además que la pretensión punitiva será superior a tres e inferior a quince años de prisión, por lo que el caso deberá ser resuelto por un tribunal colegiado.

carolina gutierrez asistente letrada.jpg

La jueza de garantías Carina Álvarez aprobó la acusación y ordenó el pase de la causa a la etapa de juicio en las condiciones planteadas por Gutiérrez. Por pedido de la fiscalía, también extendió la prisión preventiva del acusado por un plazo de 2 meses.

La formulación de cargos había sido realizada el 9 de febrero y, tras concluir la investigación en el plazo de cuatro meses, la fiscalía requirió la audiencia que se concretó en el inicio de esta semana hábil.

Otro lamentable hecho que terminó con un joven fallecido

La semana pasada, en otro hecho que causó gran repercusión en Neuquén capital y la región, se confirmó la condena en contra de Federico Costich, quien incendió su casa y provocó la muerte de su hijo. El proceso se encuentra en su etapa definitiva y solo resta conocer la pena que cumplirá el hombre declarado responsable.

A Costich se le atribuyeron dos ataques contra sus hijos: el primer hecho ocurrió el 24 de marzo de 2024, cuando Costich agredió a su hija en su vivienda: la golpeó, la roció con insecticida y le provocó quemaduras en el rostro al prenderla fuego, tras mantenerla encerrada.

El segundo hecho se produjo el 26 de marzo de 2024, en la misma casa, cuando inició un incendio intencional mientras su hijo dormía en la planta alta, provocando su muerte. Según la acusación, el imputado actuó bajo los efectos de drogas y alcohol, en un contexto de violencia de género y maltrato hacia sus hijos.

A partir de un acuerdo, Costich fue declarado responsable por el delito de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada (primer hecho), y estrago doloso seguido de muerte (segundo hecho).