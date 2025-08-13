Violenta golpiza deja a un joven en terapia intensiva: el agresor fue arrestado

El agresor le dio varias patadas en la cabeza mientras estaba el piso. Todo quedó grabado. Ocurrió en una ciudad balnearia de Río Negro.

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por haber agredido violentamente a otro provocándole un traumatismo cráneo encefálico grave, entre otras lesiones. Un testigo filmó la agresión y el video se convirtió en una prueba clave contra el acusado.

El salvaje ataque se registró en la vía pública, en San Antonio Oeste el domingo 10 de agosto. La acusación pública le atribuyó también haber amenazado a la pareja de la víctima en el mismo contexto.

Según la acusación, el imputado golpeó a la víctima en el rostro, lo derribó al suelo y le propinó múltiples golpes de puño y patadas en la cabeza, dejándolo inconsciente. Luego, se dirigió a la pareja del hombre y le manifestó que les “iba a prender fuego la casa” , retirándose del lugar.

El hecho quedó registrado en un video en el que se puede observar una discusión previa, y luego la agresión. Las imágenes -que forman parte del material probatorio- son dramáticas, y además se puede escuchar de fondo el llanto de niños.

Lo golpearon salvajemente

La víctima fue asistida inicialmente en el hospital Aníbal Serra, de la localidad portuaria. La directora del establecimiento, la médica Paula Iaquinta, informó en una entrevista realizada en el programa Como Cada Mañana, de SAOTV, que el muchacho ingresó inconsciente, por lo que requería efectuarle una tomografía computada para determinar el grado de lesión.

Por ese motivo fue trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti de Viedma, donde permanecía internado en grave estado y con asistencia respiratoria mecánica.

El hecho fue calificado como lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples. El juez de garantías tuvo por formulados los cargos y, a pedido de la Fiscalía, dispuso la prisión preventiva del imputado. Trascendió que el acusado había estado preso, y que estaba libre desde hacía pocos días.

La investigación cuenta con pruebas testimoniales, registros fílmicos, peritajes médicos y elementos secuestrados en el lugar, los que serán incorporados al expediente para el avance de la causa.

Gif Lo golpearon salvajemente

Enemistad previa a la golpiza

El móvil de la agresión es uno de los puntos en que se centra la investigación judicial. Trascendió que ambos hombres, oriundos de la localidad, iban acompañados por sus parejas y que se encontraron en una esquina, donde iniciaron una discusión. Una versión indica que estaban fuertemente enemistados.

El video revela que se hacían gestos amenazantes y se pusieron en guardia como para pelear, hasta que el ahora imputado -que es notablemente más alto- le dio un fuerte golpe en el rostro que derribó al contendiente, para inmediatamente descargarle una decena de piñas en la cara, cuando ya el joven yacía en el piso sin reacción.

Allí la mujer que lo acompañaba increpó al golpeador, que se levantó y se corrió unos metros. Pero el sujeto volvió y tras correrla con el brazo y comenzó a darle patadas al joven en la cabeza, que seguía inmóvil en el piso.

En San Antonio mencionaron que el agresor es de apellido es Hernández, miembro de una familia conocida, con integrantes que han tenido problemas con la justicia por distintos delitos. En este caso varias fuentes coincidieron en señalar que venía de cumplir una larga condena en prisión por robos y hurtos. Aseguran que junto a su pareja habían cometido varios hechos en los últimos días.