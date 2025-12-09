Violento robo en un kiosco del oeste: entró como cliente, forcejeó con la empleada y huyó

El robo quedó registrado en video por las cámaras del kiosco. Aseguran que en el sector "roban todos los días".

Un nuevo robo en un kiosco del oeste neuquino generó preocupación entre vecinos y comerciantes tras conocerse la violencia con la que actuó el delincuente. Amenazó a la empleada del local con un arma blanca y la empujó contra un mueble para huir con dinero.

El violento robo tuvo lugar en un kiosco de calle Novella y casi Necochea y, según la etiqueta de las cámaras de seguridad que captaron el hecho, habría ocurrido el martes pasado alrededor de las 18.

El video, que fue compartido en las últimas horas por la Cámara de Comercio de Neuquén , muestra a la víctima, una empleada del kiosco, mientras atiende a un cliente que está fuera de imagen y que comienza a dejar productos sobre el mostrador . Deja una gaseosa, papitas, alfajores, Pipas, todo lo cual la empleada va sumando al ticket.

Así transcurren los primeros 50 segundos del video original, hasta que de un momento a otro, el supuesto cliente ingresa detrás del mostrador y se acerca a la joven, blandiendo lo que parece ser un destornillador.

Violento robo en un kiosco de novella y necochea

En un segundo, la calma de la empleada se transformó en terror y no pudo hacer más nada que rogar que no la lastime, en las pocas palabras que le salieron en ese instante.

El asaltante la empujó contra un mueble con mercadería para sacársela de encima y la joven cayó al piso, aunque siguió intentando frustrar el robo. En tanto, el ladrón logró sacar algunos billetes de la caja registradora.

Ante la exigencia de más dinero, la empleada aseguró no tener más, por lo que finalmente el ladrón se retiró del lugar.

Desde la Cámara de Comercio neuquina confirmaron que la joven no resultó herida y que en el oeste capitalino "todos los días están robando". "No hay nada de presencia policial", aseguraron en página de Facebook.

Ladrón encapuchado amenazó a la empleada de una farmacia

A fines de julio pasado, a la empleada y un cliente de una farmacia del oeste les tocó vivir el terror en carne propia. Un ladrón entró al local, aseguró ir armado, los amenazó y se retiró con más de 100 mil pesos de recaudación.

El comisario Cristian Barros, jefe de la Comisaría Tercera, comentó en declaraciones radiales que el robo se registró alrededor de las 19:40 del lunes 28, en la sucursal de Farmacia Alpina de Belgrano al 2700, frente al Chango Más. A raíz del llamado de una empleada del comercio, efectivos de la Brigada se hicieron presentes y la entrevistaron.

Una vez allí, pudieron conocer por el relato de la víctima que, minutos antes, un ladrón había ingresado posando inicialmente como un cliente más, pero al ser atendido, mostró sus verdaderas intenciones. "Bajo amenaza, le exigió la entrega de la recaudación", confió Barros.

Aunque el asaltante nunca exhibió arma de ningún tipo, le hizo conocer a la empleada y a un cliente presente que no intenten nada porque iba armado y al parecer hizo un ademán que les dio a entender que llevaba un arma de fuego en su cintura.

robo farmacia alpina

Atemorizada, la empleada le entregó todo el efectivo que había en la caja, que serían unos 100 mil a 200 mil pesos, aunque no supo especificar bien la cantidad a los efectivos y sería necesario chequear el registro de las ventas para saber exactamente cuánto había allí al momento del robo.

Una vez con el botín, el ladrón se retiró a pie del lugar. Así lo manifestó la víctima y también así se habría confirmado durante los primeros análisis de cámaras del sector, que están siendo chequeados por los investigadores para intentar determinar hacia dónde huyó el delincuente para poder dar con él.