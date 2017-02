Por problemas de cloacas cierran un hogar de menores

Neuquén.- El único hogar de niños y adolescentes en situación de calle de Neuquén está cerrado desde noviembre por problemas cloacales y hay 35 chicos que ya no tienen un espacio donde comer, bañarse o estudiar.

El programa surgió a partir de un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social, pero los trabajadores denuncian que hace tres meses no les dan respuestas ante los reclamos de mejoras en la vivienda o el alquiler de una nueva casa para continuar con sus tareas.

Roberto Bobadilla, operario del hogar desde hace siete años, contó que el principal problema es el colapso de la red cloacal, que además de generar un olor fuerte, impide al personal y a los niños usar el agua para cocinar o darse una ducha. Por este motivo, debieron cerrar sus puertas definitivamente.

Los chicos que asisten tienen entre 8 y 18 años y “se encuentran en una etapa de su vida que es complicada, entre la niñez y la adolescencia, el momento en donde más contención necesitan”. También ayudan a otros que están bajo el resguardo de sus padres a quienes les realizan un seguimiento para que asistan a la escuela y puedan terminar sus estudios.

“Es una pena muy grande la que tenemos hoy, porque con mucho esfuerzo hasta la fecha hemos logrado que varios de los chicos terminaran el primario y con buenas notas”, comentó Bobadilla.

Además, dijo que después de tantos años trabajando en el lugar fue inevitable crear un vínculo con ellos para generar la confianza que habían perdido en los adultos desde temprana edad y que retomar la tarea va a ser muy difícil. “Es una experiencia con sus pros y contras porque podés ver cómo los chicos se superan, pero la parte desagradable son estas trabas que nos están poniendo y que nos impiden seguir trabajando en el hogar”, sentenció el operario.

Ante el pedido de asistencia emitido en noviembre de 2016, Gustavo Burgos, del área de Desarrollo Social, asumió varias veces el compromiso de conseguir un nuevo espacio físico para que se continúe con las tareas y aseguró que para el 15 de enero de este año el problema iba a estar solucionado. Sin embargo, a la fecha, no obtuvieron respuestas y reclaman que la Ley 2302 de protección integral del niño y adolescentes no está siendo cumplida.

No sólo no los están ayudando a poner en funcionamiento el hogar, sino que además intentaron desalojarlos el año pasado con la excusa de que el dueño actual quería recuperar su vivienda. No obstante, el personal se negó y aseguró que hasta que no tuvieran una casa nueva no iban a irse.

Al cierre de esta edición, y pese a los reiterados intentos de comunicación con autoridades municipales, no se pudo establecer un diálogo que permitiera esclarecer la problemática que se vive hoy en el hogar de Rivadavia 828.

“Es doloroso ver cómo perdemos el vínculo con los chicos, es algo que va a ser complicado de recuperar. Es una situación lamentable”. Roberto Bobadilla. Operario que trabaja en el edificio del hogar y que conoce a los jóvenes que allí concurrían.

Están ansiosos por regresar

Los trabajadores del hogar cuentan que se cruzan con los chicos en la calle a diario y que todos les preguntan cuándo vuelven a abrir sus puertas, lo que les causa impotencia por no poder hacer nada para agilizar los trámites. También afirman que después de tantas idas y vueltas ya no saben cuál es el problema real por el cual no les quieren alquilar una casa nueva o ayudar con las obras de refaccionamiento del establecimiento actual.

“Los pibes que venían la pelean día a día y tienen historias muy ricas. Nosotros hemos aprendido mucho de ellos, de cómo se puede avanzar”, contó Roberto Bobadilla, operario del hogar.