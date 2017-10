¿Por qué cada vez hay más mujeres que eligen la bisexualidad?

Según un trabajo coordinado por Gerulf Rieger de la Universidad de Essex, en Reino Unido, sobre una muestra de 345 mujeres, todas serían potencialmente bisexuales o lesbianas, pero nunca hétero. Alcanzaron estos resultados fijándose en las respuestas físicas de las mujeres, determinando que incluso las que no entraban en la denominación de bisexual o lesbiana se excitaban ante la visión de imágenes eróticas protagonizadas por personas de su mismo sexo. “Si una mujer me dice que es hétero, no voy a desacreditarla, aunque estoy seguro de que no lo es cien por ciento”, asegura el autor de la investigación.

Siempre en el Reino Unido, para continuar con el parámetro, la Encuesta Nacional de Actitudes Sexuales y Estilos de Vida británica realizó un informe que va en un tono similar. “En lo que respecta a las mujeres, aquellas más jóvenes se hallan en estos momentos con un ambiente social más abierto a la hora de aceptar inclinaciones distintas a las tradicionales que sus antecesoras. Sin embargo, el fenómeno de la bisexualidad es cada vez menos extraño en mujeres que han sobrepasado la tercera, cuarta y quinta década de edad”, explica el estudio.

Otro informe publicado en los Archives of Sexual Behaviour, realizado por las universidades de Indiana, Chapman y Claremont Graduate, en Estados Unidos reveló que si bien los diferentes comportamientos de las parejas pueden tener una influencia fundamental en la frecuencia de los orgasmos, la heterosexualidad no es factor determinante para garantizar este hecho. La publicación derriba una serie de mitos. La encuesta contó con más de 52 mil personas, con 26.032 hombres heterosexuales, 24.102 mujeres heterosexuales, 1112 mujeres bisexuales, 550 hombres bisexuales, 452 hombres homosexuales y 340 mujeres homosexuales, lo que reveló una conclusión que llama la atención.

El principal falso mito en la sexualidad femenina es que la relación sexual entre dos mujeres es incompleta, ya que no se produce el coito (sin tener en cuenta los accesorios con los que sí puede darse la penetración). La conclusión de los investigadores parte desde aquí: “El hecho de que las mujeres homosexuales lleguen al orgasmo con más frecuencia que las mujeres heterosexuales indica que muchas mujeres podrían -potencialmente- experimentar mayores tasas de orgasmos”.

La mirada de una sexóloga

La sexóloga y escritora española Marta Pascual, especializada en colectivo LGTB, dio su visión al respecto. “El conocimiento del cuerpo propio facilita el contacto con el cuerpo de la pareja del mismo sexo. Esto no significa que no haya que explorar, investigar y descubrir, sino que se cuenta con más claves para llegar al encuentro erótico y eso en sí mismo es un estímulo que potencia el deseo”.

El orgasmo en el centro de la escena

