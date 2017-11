¡ Qué cuñadita!

Guillermo Ardohain (33), el hermano de Pampita, est√° de novio con una joven modelo llamada Vicky Garay, quien ya comienza a hacer furor en las pasarelas. La sensual morocha de 18 a√Īos est√° dando sus primeros pasos como modelo y cont√≥ c√≥mo la aconseja su cu√Īada. ‚ÄúElla (por Pampita) todo el tiempo me da consejos. Siempre le mando mensajes para que me diga qu√© me pongo. Ayer le pregunt√© por el look, estuve hasta las 11 de la noche viendo‚ÄĚ, confes√≥ Vicky, que fue bien recibida por la familia de la modelo: ‚ÄúMe dio un abrazo sin conocerme. Me hicieron sentir de la casa. Me abrazaron y comimos‚ÄĚ. Luego revel√≥ que en ese momento Pico M√≥naco tambi√©n hac√≠a su ingreso al clan Ardohain. ‚ÄúFue en la casa de ella de Nordelta, que era la presentaci√≥n justo de Pico. Ella reci√©n arrancaba el noviazgo. Fue un privilegio, son muy buena gente‚ÄĚ, cont√≥ la modelo.