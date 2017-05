Que Gonzalo nos inspire

En medio de las pautas que imponen las redes sociales, donde se viraliza mucha basura, que el video de Gonzalo haya recibido miles de visitas nos tiene que generar la esperanza de un contagio masivo para que haya muchos más Gonzalos.

El escenario es el mejor: el domingo publicamos una nota que da cuenta de que todos los días la Policía secuestra droga, que se está vendiendo o consumiendo en las plazas de la ciudad. La mayor parte de los perjudicados son los pibes, lamentablemente.

El intendente Horacio “Pechi” Quiroga aseguró que “el referente social de los chicos no puede ser el narco”. Y no es mentira, pero también la clase dirigente tiene la obligación de no dejar que crezcan esos referentes tóxicos. Hay que sostener a todos los Gonzalos que tenemos en la provincia, que muchas veces se frustran en el camino por falta de apoyo. Ahí es donde los funcionarios se tienen que hacer cargo de la parte que les toca. Hemos denunciado a muchos punteros políticos vinculados al narco y que son sostenidos por las estructuras clientelares de los partidos. Eso se tiene que acabar.

Esperemos que la arenga de Gonzalo obligue a revisar algunos manejos.