Quedó eliminada y explotó

Terminado el programa, la cantante volvió a disparar contra su coreógrafa, ante las cámaras de Nosotros a la mañana. “La gente que no cree en Dios no me cabe. Este último tiempo empezó a sacar su diablura. Es muy mentirosa, me estuvo clavando puñales por la espalda en estas dos últimas galas. Quería irse porque tiene una escuela en Salta y tiene que hacer la presentación; yo no lo podía decir porque soy buena gente, pero ahora lo digo. Si Diosito obra, no le va a ir bien porque ha actuado mal conmigo”, sentenció Gladys, quien se fue del estudio ofuscada y a los gritos rompiendo los carteles que la promocionaban, según contó Ángel de Brito. “Fue una vergüenza cómo me fui, no merecía irme indigna. Tengo millones de capturas de la gente que no podía votarme. Mi voto daba error y el de las demás, no. Es raro”, agregó denunciando fraude.

Embed

“Se la creyó”

Sabrina hizo su descargo: “Yo estoy feliz que la eliminaron, no podía seguir. Tiene doble cara. Cuando la pusieron como quinto jurado, ella se la creyó. Piensa que el año que viene va a ocupar ese lugar. Le ganó el personaje”.

Señal: el bailarín de Gladys, Facundo Arrigoni, apoyó a la coach con un mensaje de agradecimiento en Twitter.

Su archienemiga sigue en carrera y suma aliados

Sin dudas la eliminación de la Bomba a manos del público regocijó a Mica Viciconte, quien pasó de instancia salvada por el jurado. La chica Combate enfrentó a Gladys en varias oportunidades y hasta deslizó que la cantante tucumana tuvo cierta protección del jurado. “Si la mandan a un teléfono, la liquidan”, lanzó en uno de sus últimos bailes, anticipándose al resultado del lunes y haciendo gala de su popularidad, tras salir triunfante de una sentencia apoyada por el voto telefónico.

Quien ya puso fichas por la aguerrida Viciconte fue Melina Lezcano, la cantante de Agapornis que también sufrió los embates de la Bomba.“@MicaViciconte vamos a darlo todo que después nos vamos de joda!!”; escribió Lezcano alentando a la enemiga de Gladys.