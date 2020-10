"Queremos justicia y no que un asesino esté libre"

"No le deseo esto a nadie. Es muy feo para nosotros. Hemos vivido un año terrible y queremos que se haga justicia por mi nieto", afirmó Cristina Morales, la abuela de Neyen Inostroza (17), quien fuera asesinado en 2019 en medio de una pelea con un hombre en la casa de su madre . La familia del adolescente celebró que la causa avanzó a la etapa de juicio , pero lamentan que "el asesino siga libre".

La principal testigo es la madre del joven e hija de Cristina. "Ella ahora está mejor. Pero una madre no puede olvidar algo así, ella ni siquiera puede mirar fotos de Neyen porque le hace mal", expresó la abuela en relación con su hija.

Es que, esa madrugada, la mujer había invitado a su casa a un amigo, quien vive a apenas una cuadra de su casa. También llegaron a la vivienda su hijo Neyen con su novia y compartieron toda la velada.

Sin embargo, de acuerdo con la teoría del hecho presentada por la fiscal Eugenia Titanti y el querellante Fabián Flores, por un motivo que no fue precisado, Neyen y su madre comenzaron a discutir, primero fueron agresiones verbales y luego físicas, por lo que el amigo de su mamá intercedió.

"En un momento determinado de ese forcejeo, Osiel García, excediéndose en esa defensa, tomó un cuchillo que tenía entre sus prendas y le asestó dos puñaladas en la zona del tórax a Neyen", las que le causaron la muerte.

La novia de Neyen, apenas vio la discusión con la madre, corrió a lo de Cristina para avisarle. "Ella vino a pedir auxilio, yo vivo a unas cinco cuadras, pero cuando llegue, ya se lo habían llevado al hospital. Y este hombre no sé cómo tuvo el coraje de dejarlo así e irse. Mi hija fue quien pidió ayuda", expresó.

"Nosotros queremos que se haga justicia como tiene que ser y no que un asesino esté libre", sentenció y agregó: "Es una persona del barrio que lo vio chiquito. No puede decir que le faltó el respeto. No sé qué se le cruzó por la cabeza para hacer semejante barbaridad", aseguró.

Osiel García será juzgado por el delito de homicidio simple en exceso de la legítima defensa de un tercero, que prevé de 1 a 5 años de prisión efectiva.