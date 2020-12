¿Quiénes cobran el programa ATP este diciembre?

En este sentido, se tomaron en cuenta aquellas empresas que no pudieron retomar al 100 por ciento su actividad, tales como hoteles, restaurantes, espectáculos masivos desarrollados en lugares cerrados y cines, entre otros rubros.

De esta manera, se determinó: “Se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Crédito a Tasa Subsidiada, respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante diciembre de 2020”.

El Gabinete Económico del Gobierno se reunió para hacer un balance sobre los programas programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el de Recuperación Productiva (Repro II) y reafirmaron que tanto el IFE como el ATP no son políticas para "esta etapa".

Según se informó oficialmente, la reunión fue para realizar "un diagnóstico de la situación y dinámica económica actual y se repasó el impacto de las medidas adoptadas en los últimos meses en el contexto de la pandemia y las perspectivas de las nuevas herramientas que se han diseñado para continuar con el apoyo a las familias y las empresas, en un contexto de recuperación paulatina del nivel de actividad".

En este sentido, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de Ministros, antes de ingresar a la reunión, señaló a los medios que "hay que estudiar cuál es la mejor medida de invertir el dinero público", y ratificó que "el IFE y el ATP no son las políticas para esta etapa, lo cual no quiere decir que no haya otras políticas".

De acuerdo con esto, señaló: "En el caso del ATP, ya está en funcionamiento el Repro II. Las empresas pueden ir al Ministerio de Trabajo, mostrarle la facturación y otro montón de papeles más, te vas a dar cuenta que está yendo mal, y nosotros seguimos pagando 9 mil pesos por trabajador".