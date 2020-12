Sin programa ATP, pero continúa el Repro II

El Gabinete Económico del Gobierno se reunió para hacer un balance sobre los programas programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ATP ) y el de Recuperación Productiva (Repro II) y reafirmaron que tanto el IFE como el ATP no son políticas para "esta etapa".

En este sentido, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de Ministros, antes de ingresar a la reunión, señaló a los medios que "hay que estudiar cuál es la mejor medida de invertir el dinero público", y ratificó que "el IFE y el ATP no son las políticas para esta etapa, lo cual no quiere decir que no haya otras políticas".