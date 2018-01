Quiroga aseguró que ya no lo desvela ser gobernador

“Estoy pensando en terminar bien mi gestión con el cumplimiento de todo el plan de gobierno y con optimizar los números que tenemos, que son muy sanos”, expresó durante un recorrida de obras.

El futuro de Pechi en el plano político es todavía incierto, ya que no puede buscar un nuevo período al frente de la Municipalidad porque transita su segundo mandato consecutivo. Viene de una gestión de 2011 y de dos consecutivas anteriormente, de 1999 a 2003 y de 2004 a 2007. En le medio, estuvo el ex intendente Martín Farizano.

La reticencia de Quiroga a no revelar su estrategia política futura generó suspicacias en sus rivales, quienes comenzaron a sospechar que el jefe comunal se postularía para gobernador o que buscaría reformar la reglamentación vigente para sostenerse en el cargo.

Sin embargo, Quiroga tiró por la borda todas las elucubraciones. “Yo no voy a ir por la gobernación, no estoy pensando en eso. Pienso en terminar bien mi gestión porque no me permitiría entregarle al próximo intendente una administración quebrada como recibí yo en algún momento”, sostuvo.

El intendente adelantó que trabajará para consolidar una fuerza que reemplace al Movimiento Popular Neuquino, que desde hace más de 50 años está frente al gobierno de la provincia, y confió en que hay otras fuerzas que tienen nuevas ideas y que están en condiciones de llevar adelante la administración. De hecho, el quiroguismo tiene un partido propio, que es Nuevo Compromiso Neuquino, con el que pudo ganar elecciones.

El pasado lunes, el gobernador Omar Gutiérrez se manifestó en contra de la re-reelección y aseguró que el MPN “no está de acuerdo con la ocupación perpetua de los espacios públicos en la provincia de Neuquén y en los municipios”, y sus declaraciones fueron un tiro por elevación a cualquier intento de Pechi de reformar la Carta Orgánica para volver a postularse como intendente en 2019.

Quiroga se refirió a los dichos del mandatario provincial y aseguró que no va a buscar un nuevo período frente a la Municipalidad. Dijo que no sería sano ni para la ciudadanía ni para él mismo.

“Aunque estuviera permitido, yo no lo quiero. Creo que es un ciclo cumplido y tiene que venir un nuevo intendente con nuevas ideas que garanticen la transformación de la ciudad, porque algunos vinieron pero transformaron para abajo y no para arriba”, sentenció.

Por otro lado, adelantó que no dejará la política. “Lo único que pienso es hacer política, ya sea en una comisión vecinal, en una biblioteca o en la cancha de bochas para la tercera edad, entre los cuales me incluyo ya que soy un sexagenario”, concluyó.

5126 días lleva como intendente Quiroga en Neuquén

Asumió la primera gestión en diciembre de 1999. Le ganó al candidato Luis “Toti” Manganaro, hombre de confianza del ex gobernador Sobisch. El MPN no recuperó más el Municipio.

Viejas discusiones que reaparecen

Elecciones cada 2 años

Entre otros puntos que siempre se impulsaron para una eventual reforma de la Carta Orgánica municipal fue eliminar las elecciones a medio término y elegir a los 18 concejales cada cuatro años.

Un viceintendente

En 2014, distintos sectores políticos con Quiroga a la cabeza impulsaron la figura del viceintendente. Se necesitaba una reforma y la apertura a varios puntos en discusión.