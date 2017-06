Quiroga le tiró la pelota a Gutiérrez por el desalojo

De ese modo, Quiroga salió a responderle al gobernador Omar Gutiérrez, quien había considerado que el Municipio estuvo “ausente” en esta usurpación de tierras que fue desalojada por la Policía.

“La posición del Municipio es la defensa y el encuadramiento dentro de la ley. La ley es el instrumento que regula las relaciones humanas, institucionales y que además le da sustento a la sociedad y que permite la igualación de todos los seres humanos”, destacó.

Para el jefe comunal, se procedió de la manera que corresponde, ya que eran tierras de propiedad del patrimonio municipal que fueron ocupadas ilegalmente. Explicó que a causa del asentamiento hicieron la denuncia ante la Justicia y que luego de 46 días se llevó adelante la acción que permitió recuperar las tierras.

“Una sociedad no puede progresar desconociendo la ley. Acá hay conducciones populistas que se creen que en nombre de la justicia social se puede hacer cualquier cosa y terminan haciendo adefesios”, aseveró Quiroga.

Reconoció que en la ciudad hay muchas necesidades, incluidas la de vivienda, pero destacó que “no es el camino adecuado dejar que cada uno haga lo que le dé la gana, ya que la ciudad de Neuquén terminaría convertida en una anarquía urbanística”.

El intendente consideró que el gobierno provincial “no está dispuesto a cumplir las leyes y el Código Civil”.

Aunque no confirmó que la toma haya sido incentivada por integrantes del partido provincial, el intendente confirmó que había “punteros del MPN que amenazaron a la Policía con ‘meterle bala’”.

Que el desalojo se haya “ido de control” es una situación “no deseada”, consideró Quiroga. Pero advirtió que “hacer cumplir la ley cuando no estamos acostumbrados a cumplirla trae costos. Porque algunos creen que es más fácil no hacerlo, sobre todo para el gobernante que no quiere comprar problemas”.

Respecto del accionar policial durante el desalojo de la toma, el intendente no quiso emitir opinión, sino que convocó a consultarle directamente al comisario o al ministro de Seguridad.

“Si yo di la orden, parece que hay un gobernador que está dispuesto a cumplir con las órdenes que le doy. Le voy a ordenar que baje el déficit de la provincia y deje de mentirles a los neuquinos”. Horacio Quiroga

Contraataque

Gaido: “Desconoce la realidad”

“Lo que el intendente Horacio Quiroga entiende por populismo nosotros lo entendemos por sensibilidad social”, afirmó el ministro de Gobierno, Mariano Gaido, en respuesta a las declaraciones del jefe comunal por el desalojo de la toma.

Aseguró que Quiroga “desconoce la realidad de la ciudad”. “Tendría que saber que hay 27 tomas, que son espacios consolidados. Prolongados en el tiempo, regularizados y a los que se les brinda servicio para que sean habitables”, explicó. “Me preocupa que hable de superávit cuando caen cuatro gotas en la ciudad y tenemos graves problemas de inundación. No puedo creer que no tenga un plan de obra pública pluvioaluvional que resuelva los problemas de los vecinos”, manifestó el ministro.