"Rata contagiosa": la vergonzosa pintada en el coche de una médica

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque", manifestó la doctora Silvana Bonino, quien además se encontró con que le habían pinchado dos neumáticos del vehículo.

"Muy alterada", Bonino le contó lo sucedido a su marido quien hizo la denuncia en los Mossos d'Esquadra. La mujer no pudo acudir con su vehículo a su trabajo, sino que además tuvo que pedir a sus padres que le dejaran el suyo.

"Me parece miserable y me da pena la gente así", dijo la ginecóloga, que, a pesar de esta situación, está decidida a "seguir adelante" con la labor que desarrolla en una clínica privada.

No es la primera vez que algo así sucede en España. Hace unas semanas, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), denunció la discriminación e insolidaridad que están sufriendo algunos trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario por parte de sus caseros o vecinos, en medio del brote de covid-19.

El sindicato denunció que varios caseros no les renuevan los contratos de alquiler y que algunos vecinos los hostigan para que abandonen su domicilio por miedo a un posible contagio.

"Es incomprensible que aquellas personas que están exponiendo su vida día a día para salir de esta crisis sanitaria, profesionales de la sanidad, la dependencia, la ayuda a domicilio, sean reconocidas con aplausos a diario cuando al mismo tiempo se les discrimina por sus caseros o comunidad vecinal", manifestó el gremio a través de un comunicado.

Otro caso similar se dio con una empleada de un supermercado en Murcia, que recibió un anónimo con el siguiente texto: "Somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dura esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas. No queremos más riesgo".

