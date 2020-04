La carta abierta de una médica al presidente que se hizo viral

Una cirujana del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata expresó su bronca por la decisión de no bajarles el sueldo a sus funcionarios.

"No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde. Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo", había dicho el presidente Alberto Fernández cuando fue consultado sobre la polémica en torno a la decisión de no bajar los salarios de su equipo, en una entrevista con Horacio Verbitsky para el portal El Cohete a la Luna.