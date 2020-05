Reaparecieron los ladrones con inhibidores y robaron en el Bajo

Según aseguró la damnificada, no tardó más de un par de segundos. Al regresar a su vehículo, el cual lucía “intacto”, su cartera ya no estaba. “Ahí dentro tenía las llaves de mi casa, tres agendas de trabajo, un estuche con pinturas y un cargador de iPhone”, contó. El problema mayor para la mujer no fue la pérdida material en sí, sino lo que implicó. “En las agendas tenía cosas de trabajo y datos míos. Tuve que cambiar todas las cerraduras de mi casa, no quedaba otra opción”, sostuvo.

Extrañamente, Daniela comentó que la zona no estaba vacía al momento del robo. “Había muchísimo movimiento, y una cola de gente esperando entrar al local”, aseguró. Aún así, los ladrones lograron su cometido y huyeron impunes. La mujer, por su parte, dio aviso a la Policía y continuó su camino. “No podía quedarme a esperarlos, necesitaba ir a la cerrajería y conseguir un cargador para mi celular, que es mi herramienta de trabajo”, señaló.

Tras ello, la víctima hizo su descargo en las redes sociales y ahora recurre a la prensa para difundir el hecho y así lograr dar con sus pertenencias, como también advertir a otros. Detalló que la cartera robada es de color fucsia y que contenía papeles a su nombre.

