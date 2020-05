Violador al que le revocaron la domiciliaria está internado con protocolo de COVID-19

Se trata del hombre que el 7 diciembre de 2014, irrumpió en la casa de la hija de su ex pareja, que estaba embarazada y con su hijo de 5 años. Los ató, al chico lo arrojó por una ventana al patio y le dio un yogurt para que coma mientras a ella la estranguló con una cuerda, la amenazó con un cuchillo y la obligó a practicarle sexo oral.

El hombre que está condenado a 8 años de prisión, sufre de una afección respiratoria por tabaquismo, y estuvo en la casa de la hermana desde el 27 de abril, cuando el tribunal de Impugnación integrado por Richard Trincheri, Andrés Repetto y Liliana Deiub le otorgó el beneficio pese a que en dos instancias anteriores se lo rechazaron además de las recomendación que dio la jefa del Cuerpo Médico Forense.

Para el TSJ la decisión de Impugnación no estuvo bien fundada y desoyó los dichos de la médica forense Haydee Fariña que “fue categórica en afirmar que estando en la Unidad de detención se minimiza el riesgo de contagio de COVID- 19, porque en cualquier Unidad de Detención por sus características, se comporta como un lugar de aislamiento social, toda vez que los internos no tienen contacto con individuos del exterior”, indica la resolución de la sala penal TSJ a la vez que explica que los jueces no tuvieron perspectiva de género.

Tras perder el beneficio de la domiciliaria el 8 de mayo, Villarruel fue aislado en una celda de una alcaldía de la capital neuquina para hacer la cuarentena previo a volver a la unidad penal donde continuará cumpliendo la condena.

En ese contexto, inició una huelga de hambre y al detectar que estaba descompuesto fue derivado al hospital Horacio Heller donde el médico que lo atendió observó una inflamación en la garganta y una leve neumonía, por lo que procedió a extraer placas y poner en marcha el protocolo de COVID 19 por tratarse de un paciente de alto riesgo.

Se le realizaron tres hisopados de los cuales dos ya dieron negativo. Bajo una fuerte custodia policial fue trasladado al hospital Bouquet Roldán donde aguardará el resultado del tercer hisopado que estaría este jueves a la tarde.

Asesino pidió domiciliaria

El dato de Villarruel salió a la luz en medio de una audiencia donde un hombre de 60 años, condenado a 18 años de prisión por un crimen, solicitó la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia aludiendo a su edad. Los jueces Richard Trincheri, Florencia Martini y Daniel Varessio finalmente no hicieron lugar a la solicitud de domiciliaria porque lo que el hombre continuará en prisión cumpliendo con la condenado y el aislamiento preventivo obligatorio.

