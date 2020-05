Señaló que, ante la proyección de la fabricación de una vacuna recién para 2021, y la etapa de “convivencia” con el virus, que ya comenzó, es necesario se disponga del tiempo para “volver a programar los juicios ya agendados y que no pudieron realizarse, así como también aquellos que aún no fueron agendados”.

En el único artículo que establece su contenido, el proyecto propone modificar los plazos de prisión preventiva a un año, para todos los imputados por delitos graves (femicidios, homicidios, abusos sexuales con acceso carnal, robos armados, entre otros), en pos de “proteger la tutela judicial efectiva y la expectativa de la sociedad y de la víctimas en la realización de la justicia y la paz social”.

Cabe señalar que la medida propuesta va en contra de lo establecido en el Código Procesal provincial, que cita en su artículo 119: "La prisión preventiva no podrá durar más de un año, salvo lo dispuesto para delitos complejos. Vencido este plazo no se podrá decretar una nueva medida de coerción privativa de libertad". A su vez, en el 224 nuevamente hace mención, respecto de los proceder ante situaciones complejas: "El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de dieciocho (18) meses".

Aún así, Gerez aseguró que se trata de algo totalmente excepcional, para ajustarse a la situación imprevista a raíz de la pandemia. “El proyecto obedece a una coyuntura extraordinaria y no pretende alterar, una vez superada esta situación, la vigencia del Código Procesal Penal, que inclusive no se verá modificado para aquellos procesos que no resulten paralizados o demorados a consecuencia de la emergencia”, señaló.

LEÉ MÁS

Web porno: fotos de chicas las subía alguien de la zona

Ya les dieron la domiciliaria a 40 presos de Senillosa: entre ellos, agresores sexuales

El drama que vivió la víctima de un violador que estuvo con domiciliaria